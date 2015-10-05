Portekiz'de seçimin galibi merkez sağ

Başbakan Passos Coelho liderliğindeki merkez sağ koalisyonun oy oranı kesinleşmeyen verilere göre yaklaşık yüzde 39 oldu.
Passos Coelho, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere başkent Lizbon'da taraftarlarına seslendi.
Yeni hükümeti kurmaya hazır olduğunu söyleyen Coelho, parlamento aritmetiğinin hükümet kuruluşunu zorlaştırdığını kabul etti.
Krizin vurduğu ülke
Portekiz 2011'de Yunanistan ve İrlanda'dan sonra Avrupa Birliği'nin kurtarma şemsiyesine sığınan üçüncü Euro ülkesi olmuştu. Lizbon 2014'te kurtarma fonundan yardım almayı bıraktı. Ekonomisi ilk kez büyümeye başladı. Hükümet reform politikasına ara verilmeyeceğini duyurdu.
Ülkeyi zorlayan en önemli sorunlar arasında nüfus yaşlanması var. Portekiz, Avrupa refah sıralaması sonunculuğundan kurtulamadı.