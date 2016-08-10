Portekiz'de orman yangınları alarm veriyor



Portekiz'in çeşitli bölgelerinde çıkan irili ufaklı yaklaşık 110 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sadece Porto kenti çevresinde 29 ayrı yangın yaşanırken, Madeira Adası'ndaki yangın nedeni ile çok sayıda köy sakini evlerinden tahliye edildi. Adanın başkenti Funchal'da da acil durum ilan edildi.

Yetkililer yaşanan 110 orman yangınından 12'sinin ciddi büyüklükte olduğunu ve ülke çapında 2 bin 900 itfaiye erinin söndürme çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Portekiz haber ajansı Lusa, Başbakan Antonio Costa'nın başkent Lizbon'da yangınlarla mücadele eden kurumların başkanlarıyla bir araya gelerek bir eylem planını görüştüğünü bildirdi.