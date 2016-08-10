T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Portekiz'de orman yangınları alarm veriyor

Aynı anda irili ufaklı 110 orman yangını çıkan Portekiz'in bazı bölgelerinde acil durum ilan edildi.

10 Ağustos 2016 00:15


Portekiz'in çeşitli bölgelerinde çıkan irili ufaklı yaklaşık 110 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sadece Porto kenti çevresinde 29 ayrı yangın yaşanırken, Madeira Adası'ndaki yangın nedeni ile çok sayıda köy sakini evlerinden tahliye edildi. Adanın başkenti Funchal'da da acil durum ilan edildi.

Yetkililer yaşanan 110 orman yangınından 12'sinin ciddi büyüklükte olduğunu ve ülke çapında 2 bin 900 itfaiye erinin söndürme çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Portekiz haber ajansı Lusa, Başbakan Antonio Costa'nın başkent Lizbon'da yangınlarla mücadele eden kurumların başkanlarıyla bir araya gelerek bir eylem planını görüştüğünü bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AynıPortekizSadecePortoMadeira AdasıFunchalLusa Başbakan Antonio CostaLizbonDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/ET/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24