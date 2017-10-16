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Dünya

Portekiz’de orman yangını: En az 27 ölü

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Portekiz’de Pazar günü başlayan orman yangınlarında en az 27 kişi hayatını kaybetti

16 Ekim 2017 17:19

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Portekiz’de Pazar günü başlayan orman yangınlarında en az 27 kişi hayatını kaybetti.
Yılın en fazla orman yangını çıkan günü olduğunu belirten Ulusal Sivil Koruma Otoritesi sözcüsü Particia Gaspar Ulusal Acil Tıp Enstitüsü’nden (INEM) gelecek verilerle rakamların bir miktar değişebileceğini söyledi. Yetkililer haftasonu boyunca Portekiz’in farklı bölgelerinde 500 kadar yangın çıktığını aktardı.
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle, 17 Haziran’da 64 kişinin hayatını kaybettiği ve 200 kişinin yaralandığı Pedrogão Grande yangınından bu yana görülen en ölümlü yangın oldu.

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