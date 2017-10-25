Portekiz'de mahkemenin "zina kararı" feministleri ayağa kaldırdı

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Portekiz\'de mahkemenin, \"zinayı\" hafifletici sebep sayan kararı başta kadın hakları savunucuları olmak üzere, hukukçuların ve din adamlarının tepkisini çekerken, protesto yürüyüşü düzenlenmesi bekleniyor.

Portekiz’de kendisini aldatan eski eşine saldırmaktan yargılanan bir adam, kadının \"zina yaptığı\" ve zinanın İncil’e göre cezalandırılması gereken bir davranış olması gerekçeyle hapis cezası almadı, sadece para cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin 11 Ekim’de aldığı ve kamuya açıklanmayan karar, Portekiz gazetesi Jornal de Notícias’ın haber yapmasıyla gündeme oturdu. Hakimlerin verdiği karar kadın hakları aktivistlerini, hukukçuları ve din adamlarını İncil’i referans alarak aile içi şiddeti meşrulaştırması sebebiyle hayrete düşürdü. Sosyal medyada Potekiz eleştirmenler ve feminist gruplar kurbanı suçlayan bu kararın kadına karşı şiddeti yasallaştırdığını söyledi.

Davada görevli hakimler kadının aldatmasını bir adamın \"onuruna\" yapılmış çok ciddi bir saldırı olarak nitelendirdi.

Adamın depresyona girmesinin normal olduğu, tarih boyunca kadının aldatmasının toplumda kabullenilmesi her zaman daha zor olduğu belirtilen kararda, \"Kadın tarafından yapılan zina erkeğin şerefine ve onuruna yapılmış ciddi bir saldırıdır. Bugün zina yapan kadınların ölene kadar taşlandığı toplumlar var. İncil’de de aldatan kadınların ölümle cezalandırılması gerektiğini okuyabiliriz\" denildi.

Hakim Neto de Moura ve Hakim Maria Luísa Abrantes tarafından verilen mahkemenin kararına tepkiler hem Portekiz’de hem dünyada giderek büyüyor. Ülkede kararı protesto etmek isteyenlerin bir yürüyüş düzenlemesi bekleniyor.

Ülkedeki kadın örgütlerinden UMAR kararı tiksindirici bulduğunu ve kurbanı suçlama fikrini destekler nitelikte olduğunu söyledi.

UMAR tarafından yapılan açıklamada “İncil’den alıntı yapmak ülkemizdeki hukuk düzenine sığmaz. Hukuki normların itibarını sarsar” denildi.

Feminist hareket Por Todas Nos ise Cuma günü Lizbon’da bir gösteri için çağrı yaptı. Porto’da da, \"Erkek şovenizmi adalet değil suçtur\" mottosuyla gösterilere çağrı yapılıyor.

Mahkemenin dayak atan eşe verdiği ceza 15 ay ertelemeli hapis ve 1750 euro para cezası oldu. Savcının cezayı çok hafif bulması üzerine temyize giderek 3 yıl 6 ay hapis ceza talep etmesi de üst mahkeme tarafından reddedildi. (Fotoğraflı)