Portekiz'de hükümet düştü



Portekiz'de yaklaşık bir ay önce yapılan genel seçimlerde iki sağ partiden oluşan "Portekiz Cephesi" parlamentoda çoğunluğu yitirmişti. Başbakan Pedro Passos Coelho'nun sunduğu hükümet programı meclisten onay almadı. Sol partilerin sunduğu güvensizlik önergesi 123 "evet" ve 107 "hayır" oyuyla kabul edildi.

Muhtemel solcu hükümetin hedefleri

Marksist Sol Blok, Komünistler ve Yeşiller, Sosyalist Parti (PS) lideri Antonio Costa başbakanlığında kurulacak bir hükümete destek vereceklerini açıkladılar. Solcu hükümet tasarruf ve reform politikalarının hafifletilmesini hedefliyor. Halen 505 euro olan asgari ücret 2019 yılına kadar 600 euroya çıkarılacak. Kamu sektöründeki maaş ve emeklilik kesintileri geri alınacak. Bazı vergi kalemlerindeki artışlar iptal edilecek. PS lideri Antonio Costa, hedeflere varırken uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan sorumluklara uyulacağını ve bütçe disiplininin korunacağını açıkladı.

Ekonomiyi istikrara kavuşturdu

Coelho'nun koalisyon hükümeti krizin vurduğu Portekiz'i istikrara kavuşturmuştu. Bütçe açığı 2010 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde11'iydi. Bu oran geçen yıl yüzde 4,5'a düşürüldü. Üç yıllık durgunluk döneminin ardından ekonomi geçen yıl canlanmış, yüzde 0,9'luk büyüme kaydedilmişti.

Silva kime görev verecek?

Başbakan Passos'un da üyesi olduğu liberal Sosyal Demokrat Parti'den (PSD) gelen Portekiz Devlet Başkanı Anibal Cavaco Silva'nın önümüzdeki günlerde yeni hükümeti kurmak üzere Costa ya da Coelho'yu görevlendirmesi bekleniyor. Yeni hükümet kurulana kadar Coelho görevde kalmaya devam edecek. Devlet Başkanlığı konutundan yapılan açıklamada, Cavaco'nun bugün Coelho'yu kabul edeceği belirtildi.

Solcu hükümet uyarısı

Coelho, hükümeti düştükten sonra parlamentoda milletvekillerine seslendi. Başbakan, "muhalefette Portekiz için mücadele vermeye devam edeceğini" söyledi. Passos, "solcu hükümetin kimliksiz ve kısa süreli olacağı" uyarısında bulundu.

Portekiz'i iflastan kurtarmak için 2011 yılında AB-IMF işbirliğinde 78 milyar euro tutarında yardım yapılmıştı. Portekiz 3 yıl boyunca AB desteği aldıktan sonra 2014 yılının mayıs ayında yardım şemsiyesini terk etmişti.