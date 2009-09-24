T24 LogoT24 Logo
Dünya

Portekiz'de domuz gribinden ilk ölüm yaşandı

Portekiz Sağlık Bakanlığı, ülkede domuz gribine (H1N1 virüsü) bağlı ilk ölümün meydana geldiğini bildirdi.

24 Eylül 2009 03:00

Portekiz Sağlık Bakanlığı, ülkede domuz gribine (H1N1 virüsü) bağlı ilk ölümün meydana geldiğini bildirdi.

Portekiz Sağlık Bakanı Ana Jorge, abdominal bakteri enfeksiyonu ve zatürre hastalığından Porto'nun Santo Antonio hastanesinde tedavi altında bulunan H1N1 virüsü taşıyıcısı 41 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Fransa'da yaşayan Portekiz göçmeni ve Portekiz'de tatil için bulunan H1N1 virüsü taşıyıcısı hastanın ayrıca 14 yıl önce nakledilen böbreği de vücudunun reddettiği kaydedildi.

Resmi rakamlara göre, domuz gribine bağlı ilk ölümün meydana geldiği Portekiz'de H1N1 virüsünün bulaştığı 2 bin 213 kişiden 20'si hastanede tedavi altında bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24