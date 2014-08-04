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Ekonomi
Deutsche Welle

Portekiz'de banka kurtarma operasyonu

Portekiz, zor duruma düşen Espirito Santo bankasını kurtarmayı kararlaştırdı.

04 Ağustos 2014 13:23


Portekiz Merkez Bankası Başkanı Carlos Costa'nın açıklamasına göre Bank Espírito Santo (BES) yaklaşık 4,4 milyar euro ile kurtarılacak.

Kurtarma operasyonu, BES'in iflasının yeni bir mali krizi tetiklemesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ülkenin en büyük özel bankası olan BES, operasyon kapsamında bölünecek. BES'in sorunlu varlıkları, 'bad bank' (kötü banka) formülüyle kuruluşu yapılacak yeni bir şirkete devredilecek.

Kurtarma operasyonunun hissedar ve tahvil sahiplerinin büyük kayıplar yaşamasına neden olabileceğine dikkat çekiliyor.

BES geçen hafta bu yılın ilk yarısı için 3,57 milyar euroluk zarar açıklamıştı. Bu rakam, bir Portekiz bankasının şimdiye kadar kaydettiği en büyük zarar olarak değerlendiriliyor.

Açıklanan zarar üzerine banka borsada taban yapmış, BES hisselerinin işlemleri durdurulmuştu.

BES ile ilgili gelişmelerden, Portekiz mali piyasalarında devlete ve özel sektöre ait diğer kuruluşlar da etkilenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PortekizEspirito SantoMerkez Bankası Başkanı Carlos CostaBank Espírito SantoBESDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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