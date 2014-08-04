Portekiz'de banka kurtarma operasyonu



Portekiz Merkez Bankası Başkanı Carlos Costa'nın açıklamasına göre Bank Espírito Santo (BES) yaklaşık 4,4 milyar euro ile kurtarılacak.

Kurtarma operasyonu, BES'in iflasının yeni bir mali krizi tetiklemesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ülkenin en büyük özel bankası olan BES, operasyon kapsamında bölünecek. BES'in sorunlu varlıkları, 'bad bank' (kötü banka) formülüyle kuruluşu yapılacak yeni bir şirkete devredilecek.

Kurtarma operasyonunun hissedar ve tahvil sahiplerinin büyük kayıplar yaşamasına neden olabileceğine dikkat çekiliyor.

BES geçen hafta bu yılın ilk yarısı için 3,57 milyar euroluk zarar açıklamıştı. Bu rakam, bir Portekiz bankasının şimdiye kadar kaydettiği en büyük zarar olarak değerlendiriliyor.

Açıklanan zarar üzerine banka borsada taban yapmış, BES hisselerinin işlemleri durdurulmuştu.

BES ile ilgili gelişmelerden, Portekiz mali piyasalarında devlete ve özel sektöre ait diğer kuruluşlar da etkilenmişti.