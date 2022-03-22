T24 LogoT24 Logo
Spor

Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu

22 Mart 2022 12:12

A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Marco Fritz, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak.

portekiztürkiyemaçınınhakemibellioldu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24