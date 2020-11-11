Benfica ve Sporting Lisbon’a kara para baskını!

Portekiz polisi, Benfica ve Sporting Lisbon kulüplerinin ofislerine, yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında baskın düzenledi.



Britanya basınından Guardian'ın haberine göre; Portekiz Başsavcılığı konuyla ilgili şimdiye kadar 30 tane arama yaptı. Bu aramaları kulüplerin doğruladığını ve iş birliği konusunda istekli olduklarını açıkladı. Sporting Lisbon’dan yapılan açıklamada yürütülen soruşturmanın 2011-2014 yıllarını kapsadığı ifade edildi.



Savcılığın açıklamasında kulüplerin, haksız avantaj elde etme, aktif ve pasif yolsuzluk, vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından soruşturuldukları belirtildi.



Ayrıca haberde, Benfica başkanı Luis Filipe Vieira’nın Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara’ya transfer olan 2 Libyalı futbolcunun transferinde payı olduğu ifade edildi.



Haksız şekilde Portekiz ekibine transfer oldukları belirtilen oyuncuların, savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Vieira’nın şike ve kara para aklamadan da suçlandığı bilgisi eklendi.



Portekiz’de haftalık olarak yayınlanan Sabado dergisi, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı sayısında, 2011-2018 yılları arasında Benfica’nın stadı Estadio Luz’un localarında misafir olarak ağırlanan polis, hukuk ve siyaset dünyasındaki isimleri yayınlamış, Benfica başkanı Luis Filipe Vieira’nın etki alanın genişlediğine dikkat çekmişti.