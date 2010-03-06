Portekiz Milli takımı'na bıyık baskısı

T24 -

İnternetteki sosyal iletişim ağı facebook aracılığıyla başlatılan kampanya, geçtiğimiz Çarşamba günü Portekiz ile Çin arasında oynanan özel maça da yansıdı. "Dünya Kupası’nda bıyıklı milli takım istiyoruz" yazılı bir pankart açan bir grup Portekizli taraftar, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun takma bıyıklı bir imajını da kullandı.Dünya Kupası’nı bir festival olarak gören ve bunu en eğlenceli şekilde geçirmek için milli futbolculara "bıyık bırakın" çağrısında bulunan Portekizliler, kendilerinin de futbolculara destek vererek, Dünya Kupası süresince bıyık bırakacaklarını belirttiler. "Gerçek Portekizli’nin bıyığı vardır" veya "Rakiplerimizin konsantrasyonunu sadece bu şekilde kırarız. Yaşasın bıyık" diye facebookta açıklamalar yapan Portekizli taraftarlar, geçmişte bıyıklı haliyle Portekiz genç milli takımına Dünya Kupası’nı kazandıran ve şu anda Portekiz Milli Takımı’nın teknik direktörü olan Carlos Quieroz’un Güney Afrika’da bıyık bırakması gereken ilk kişi olduğunu savunuyor.Portekiz’in spor gazetelerinden A Bola da, "bıyık bırakın" kampanyasına geniş yer ayırarak, ilgi yarattı.