Portekiz Mart'ta elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiden sağladı

İstanbul, 9 Nisan (DHA) - Portekiz Yenilenebilir Enerji Birliği (APREN) ve Sürdürülebilir Dünya Sistemi Birliği (ZERO), 2018 Mart ayında Portekiz\'in yenilenebilir enerji üretiminin ülkenin aylık tüketimini geçtiğini açıkladı.

Wind Europe\'un habarine göre, Portekiz Nakil Sistemi Operatörü REN\'e göre Mart\'ta yenilenebilir elektrik üretimi 4.812 gigawatt/saat gerçekleşerek Portekiz anakarasının aylık 4.647 gigawatt saat tüketim düzeyini aştı.

Verilere göre Portekiz\'in yenilenebilir enerji üretimi Portekiz\'in elektrik tüketiminin yüzde 103.6\'sı düzeyine yükseldi.