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Spor

Portekiz'in attığı golü vermeyen hakem, soyunma odasına gidip Ronaldo'dan özür diledi

29 Mart 2021 09:13

Portekiz'in 2-2 biten Sırbistan maçında Cristiano Ronaldo'nun attığı golü vermeyen hakem maç sonrası Portekiz soyunma odasına gidip özür diledi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 2-2 biten Sırbistan-Portekiz maçında Ronaldo'nun çizgiyi geçen ancak gol sayılmayan pozisyonu ile ilgili kriz sürüyor. Portekizli Fernando Santos, VAR sisteminin uygulanmadığı elemeler sonrası hakemin Portekiz cephesinden özür dilediğini söyledi.

Fernando Santos yaptığı açıklamada, "Hakem özür diledi. Ona büyük saygı duyuyorum" derken, FIFA'ya yönelik bir eleştiri yaptı. Santos, "Bu tür bir organizasyonda gol çizgisi teknolojisi ve video hakemi olmaması kabul edilemez. Top neredeyse yarım metre içeriden çevrildi" diye konuştu.

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