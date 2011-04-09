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Ekonomi

PORTEKİZ IMF'DEN DE YARDIM İSTEDİ WASHINGTON (A.A)

09 Nisan 2011 16:56

-PORTEKİZ IMF'DEN DE YARDIM İSTEDİ WASHINGTON (A.A) - 09.04.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Portekiz'in IMF'den finansal yardım talebinde bulunduğunu bildirdi. Strauss-Kahn düzenlediği basın toplantısında, kuruluşun, Portekizli yetkililerden finansal yardım talebi aldıklarını belirterek, Portekiz'in finansal istikrarını ve büyümeyi sağlamaya katkıda bulunmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile birlikte çaba göstermeye hazır olduklarını dile getirdi. IMF başkanı Strauss-Kahn, kuruluşun Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile birlikte hızla Portekiz hükümetiyle yürüteceği müzakereleri tamamlamayı ve ülkenin talebine hızlı bir şekilde cevap vermeye hazırlandıklarını ifade etti. AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınındaki Godolla kasabasında dün düzenlenen AB Maliye Bakanları toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk tahminlerin Portekiz'in 80 milyar avroya ihtiyacı olacağını gösterdiğini belirtmişti.  Ağır borç yükü nedeniyle piyasaların ve Avrupa Birliğinin (AB) finansal yardım talebinde bulunması çağrılarına uzun zamandır direnen Portekiz, Çarşamba günü Yunanistan ve İrlanda'dan sonra AB'den yardım isteyen üçüncü ülke oldu.

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