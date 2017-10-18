Portekiz İçişleri Bakanı, 41 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınları nedeniyle istifa etti

Portekiz İçişleri Bakanı Constança Urbano de Sousa, geçen hafta sonu ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde çıkan ve 41 kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarının ardından kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine istifa etti.

Başbakan Antonio Costa, koalisyon hükümetinde 26 Kasım 2015'ten bu yana içişleri bakanı olarak görev yapan 50 yaşındaki Sousa'nın istifasını kabul etti.

Sousa, sorumlu birimlerin yangınlar karşısında 'yetersiz' kaldığını öne süren sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilmişti.