T24 LogoT24 Logo
Dünya

Portekiz İçişleri Bakanı, 41 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınları nedeniyle istifa etti

Başbakan Costa, Sousa'nın istifasını kabul etti

18 Ekim 2017 17:25

Portekiz İçişleri Bakanı Constança Urbano de Sousa, geçen hafta sonu ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde çıkan ve 41 kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarının ardından kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine istifa etti.

Başbakan Antonio Costa, koalisyon hükümetinde 26 Kasım 2015'ten bu yana içişleri bakanı olarak görev yapan 50 yaşındaki Sousa'nın istifasını kabul etti.

Sousa, sorumlu birimlerin yangınlar karşısında 'yetersiz' kaldığını öne süren sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilmişti.

ETİKETLER

Constança Urbano de SousaPortekizorman yangınıAntonio Costa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24