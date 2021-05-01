Portekiz'de pole pozisyon Bottas'ın

Formula 1'de Portekiz Grand Prix'sinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Bottas'ın ardından en iyi dereceleri takım arkadaşı Lewis Hamilton ve Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen elde etti.

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Valtteri Bottas, 1.18.348'lik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu ve kariyerinin 17. pole pozisyonuna ulaştı.

Bottas'ın 0.007 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinciliği, liderin 0.398 saniye arkasındaki Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.

Portekiz Grand Prix'si yarın TSİ 17.00'de koşulacak.