Portekiz'de Koronavirüs salgını süresince göçmen ve sığınmacılara vatandaşlık hakları verilecek

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Portekiz, yeni tip Koronavirüs salgını sırasında tüm göçmenlere ve sığınmacılara geçici sürereyle tam vatandaşlık hakları verdi.

Verilen haklar sayesinde göçmenler ve sığınmacılar ülkenin sağlık sistemine tamamıyla erişim sağlayabilecek.

Portekiz Bakanlar Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Hamle bütün yabancıların haklarını garanti altına alacak. Yani süresiz kalma hakkı olanlarla aynı haklara sahipler" denildi.

Konsey, kararın "kamu sağlığına tehditi azaltmak" için alındığını ifade etti. Karar ile, sığınmacı ve göçmen ofislerindeki randevu yoğunluğu da azalacak.

18 Mart'ta Portekiz'de 15 günlük olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkede şu ana kadar 6 bin 408 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 140 kişi hayatını kaybetti.