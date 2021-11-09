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Dünya

Portekiz'de işverenin çalışanla mesai saatleri dışında iletişim kurması yasaklandı

Yasaya göre, şirketlerin akşamları ya da hafta sonları çalışanlarına e-posta göndermeleri ve aramaları durumunda cezai işlem uygulanacak

09 Kasım 2021 21:12

Portekiz'de, işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmasını yasaklayacak yeni yasa parlamentodan geçti. Yasaya göre, şirketlerin akşamları ya da hafta sonları çalışanlarına e-posta göndermeleri ve aramaları durumunda cezai işlem uygulanacak.

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