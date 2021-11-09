Portekiz'de işverenin çalışanla mesai saatleri dışında iletişim kurması yasaklandı

Covid-19 salgınında uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte özel hayat ile iş arasındaki açı kapanırken Portekiz hükümeti, işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmasını yasaklamayı gündemine aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, geçen hafta cuma günü parlamentodan geçen yasaya göre şirketler, akşamları ya da hafta sonları çalışanlarını aramaları veya e-posta göndermeleri durumunda ceza alacak.

Yasa uyarınca şirketler, elektrik ve internet faturaları gibi evden çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan ve normalde işverenlerin işletme gideri olan masrafların karşılanmasına yardımcı olmak zorunda kalacak. Öte yandan yasa; ebeveynler, çocukları 8 yaşına gelene kadar işverenleriyle önceden anlaşmaya gerek kalmadan evden çalışma hakkına da sahip olacak.

Ancak bu düzenlemeler, 10'dan az çalışanı olan şirketler için geçerli olmayacak.

Portekiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho, geçen hafta başkent Lizbon'daki Web Zirvesi konferansında, pandeminin uzaktan çalışmayı hızlandırması nedeniyle iş hukukunda yeni düzenlemeleri ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Godinho, "Pandemi, neyin düzenlenmesi gerektiğini düzenleme zaruretini artırdı. Avantajlardan faydalanır ve dezavantajları azaltırsak, uzaktan çalışma 'oyun değiştirici' olabilir" dedi.

Çalışanlara 'bağlantı kesme' hakkı tanıyan benzer yasalar, daha önce Fransa, Almanya, İtalya ve Slovakya gibi bir dizi Avrupa ülkesinde kabul edilmişti.