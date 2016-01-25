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Dünya
Deutsche Welle

Portekiz cumhurbaşkanını seçti

Portekiz'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi muhafazakar politikacı Marcelo Rebelo de Sousa oldu.

25 Ocak 2016 11:21


Marcelo Rebelo de Sousa, Portekiz'de pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yeterli oyu olarak cumhurbaşkanlığına seçildi. Oyların yüzde 52'sini alan 67 yaşındaki de Sousa, öncelikli hedefinin derin ekonomik kriz geçiren ülkesinde iç barışı sağlamak olduğunu söyledi.

De Sousa, “Bu seçimin galibi ya da mağlubu yoktur. Ben bütün Portekizlilerin başkanı olacağım” dedi. Portekiz'i yeniden birleştireceğini söyleyen De sousa, "sosyal adalet, ekonomik büyüme ve mali istikrar arasında denge sağlamak zorunda olduklarını" belirtti.

Annibal Cavaco Silva'nın halefi, kısa süre önce iktidara gelen Antonio Costa başbakanlığındaki sol hükümetle birlikte çalışmak zorunda kalacak.

Cumhurbaşkanı'nın yetkileri

Beş yıllığına seçilen Portekiz cumhurbaşkanlarının yasaları geri çevirmek, meclisi feshetmek ve erken seçim kararı almak gibi önemli yetkileri bulunuyor.

Hukuk profesörü ve gazeteci olan de Sousa cumhurbaşkanlığına seçildikten sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, son derece ağır bir kriz atlatan ülkesinde düşmanlıklara yer olmadığını, sosyal gerginliklerin ve radikalleşmenin ancak ekonomik büyüme ve fakirlikle mücadele ile önlenebileceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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