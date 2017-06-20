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Spor

Portekiz basını: Talisca Manchester United yolcusu

Ojobo tarafından Aboubakar'ın da İngiltere'ye gidebileceği iddia edildi

20 Haziran 2017 13:42

Geçen sezon Benfica'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve performansıyla siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanan Anderson Talisca'nın, Manchester United'a transfer olacağı iddia edildi.

Portekiz basınından Ojobo sitesi, Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisini kabul eden Brezilyalı yıldız oyuncunun Manchester United ile anlaştığını öne sürdü.

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Portekiz sitesi ayrıca, Vincent Aboubakar'ın da İngiltere'de tekrar Premier Lig'e yükselen Newcastle United'a transfer olabileceğini yazdı.

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BeşiktaşTaliscaAboubakarManchester UnitedPortekizBrezilyaJose Mourinho

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