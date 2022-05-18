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Spor

Portekiz basını: Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

18 Mayıs 2022 16:29

Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile son görüşmeleri yapmak için bu hafta sonu İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'u İstanbul'a davet etti. Portekizli teknik direktör hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek ve görüşmelere son nokta koyulacak.

Habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus ile Salı günü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sonunda bu hafta sonu İstanbul'a gelmeyi kabul eden Portekizli teknik adam ile son tur görüşmelerin yüz yüze yapılacağına yer verildi.

 

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