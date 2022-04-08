T24 LogoT24 Logo
Spor

Portekiz basını: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus için Lizbon'da

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ederken Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı

08 Nisan 2022 13:19

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması konusunda çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alan en önemli konulardan biri yeni teknik direktörün kim olacağı.

A Bola'nın haberine göre, başkan Ali Koç Portekiz'e giderek teknik direktör Jorge Jesus ile görüştü.

Haberde Ali Koç'un deneyimli teknik adamı ikna etmek için Portekizli çalıştırıcının talep edeceği birçok şartı kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

2015 yılında da adı Fenerbahçe ile anılan 67 yaşındaki Jesus, aralık ayında Benfica'dan ayrılmıştı.

Jorge Jesus'un ikinci Benfica serüveni 1,5 sezon sürdü. Flamengo ile Brezilya Ligi ve Copa Libertadores şampiyonluklarını kazandıktan sonra Portekiz ekibine dönen Jesus'un görevine Porto maçından sonra son verilmişti.

 

fenerbahçeali koçportekizjorge jesuslizbon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24