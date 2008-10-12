Portakallar zorlanmadı



Hollanda, Dünya Kupası eleme grupları ikinci maçında İzlanda’yı konuk ettiği maçı 2-0 kazandı.



Hollanda oynadığı futbolla EURO 2008’in favorilerinden olarak gözüküyordu. Ancak sürpriz bir şekilde Rusya’ya elenmelerinin ardından portakallar gözünü Güney Afrika’da oynanacak Dünya Kupası’na dikmişti. Dünya Kupası eleme grupları ilk maçında Makedonya karşısında zorlanmasına rağmen kazanan Hollanda evinde oynayacağı maçta İzlanda’yı da yenmek istiyordu.



İzlanda ise kendisi için zorlu bir grupta ikincilik için mücadele etmeye çalışacaktı. İlk maçta Norveç’ten bir puan almayı başaran Gudjohnsen ve arkadaşları evinde İskoçya’ya 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. İzlandalılar Hollanda maçında sürpriz bir sonuca imza atmak ve böylece grupta iddialarını sürdürmek istiyorlardı.



Karşılaşma beklendiği gibi Hollanda’nın etkili oyunu ile başladı. 15’te Mathijsen takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra da ataklarına devam eden turuncular farkı arttıracak golleri bir türlü bulamadılar.



İkinci yarıda da topun hakimi Hollandalılardı. İzlanda ancak Hollanda büyük bir hata yaparsa veya duran toptan karambol yaratarak gol bulacakmış gibi oynamaya devam etti. Ancak ev sahibi ekip buna izin vermedi. 66’da da Huntelaar’la farkı ikiye çıkartarak rahatladılar. Kalan dakikalarda Hollanda yakaladığı net fırsatları kaçırınca karşılaşma 2-0 portakalların üstünlüğü ile sonuçlandı.



