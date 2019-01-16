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Portakalı, yağmur ve rüzgar vurdu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde portakalı önce yağmur, ardından şiddetli rüzgar vurdu

16 Ocak 2019 18:00

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde portakalı önce yağmur, ardından şiddetli rüzgar vurdu. İlçedeki birçok bahçede toplanmayı bekleyen portakallar yere düştü.
Kemer\'de sert geçen kış dönemi yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Geçen ay Türkiye\'nin yağış rekorunun kırıldığı Kemer\'de dün gece etkili olan sağanak ve yer yer saatteki hızı 30 ile 50 kilometreyi bulan rüzgar, C vitamini deposu portakalı vurdu. Yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle toplanmayı bekleyen daldaki portakallar yere döküldü. Portakallardan sağlam olanları işçiler tarafından toplandı.
KEMER GRAMANTİNİ DALINDA ÇÜRÜDÜ
Yağış nedeniyle bölgede yetişen ve Türkiye\'nin en özel mandalinası olan Kemer gramantini de büyük zarar gördü. Yağmurlardan etkilenen Kemer gramantini mandalinaların çoğunluğu dalında çürüdü.

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