T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Portakal'a yıldız yağıyor

45. Altın Portakal Film Festivaline bu yıl, Türk sinemaseverlerin yakından tanıdığı Hollywood'un ünlü yıldızları büyük ilgi gösterdi.

17 Ekim 2008 03:00

45. Altın Portakal Film Festivaline bu yıl, Türk sinemaseverlerin yakından tanıdığı Hollywood'un ünlü yıldızları büyük ilgi gösterdi.

45. Altın Portakal Film Festivali ve festival kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Avrasya Film Festivali, sürüyor. Festival, Türk sinemaseverlerin yakından tanıdığı Hoolywood'un ünlü yıldızlarını ağırlıyor.

Festivale katılmak üzere bugün "Piyanist" filminin Oscarlı aktörü Adrien Brody, "Güreşçi" filmi ile bu yıl Ocrar'ın en güçlü adayı olarak gösterilen Mickey Rouke, aynı filmde başrolü paylaşan Marisa Tomei ve "Olağan Şüpheliler" filminin unutulmaz aktörü Kevin Spacey, Antalya'ya geldi.

Festival bu yıl, "Temel İçgüdü" ve "Robocop" gibi filmlerin ünlü yönetmeni Paul Verhoeven, kırk yılı aşkın sinema kariyerinde müzikalden bilim kurguya, maceradan komediye hemen her tür filmde rol alan Michael York, Cehennem Silahı serisinde sinemaseverlerin kalbine taht kuran ve muhalif çıkışlarıyla da takdir toplayan Danny Glover'i de ağırlıyor.

Festival nedeniyle, "Ziyaretçiler" dizisi ile tanınan ve Paul Verhoeven'ın yönettiği Gerçeğe Çağrı, İskoçyalı 2'de rol alan Hollywood'un "kötü adamlarından" Michael Ironside ile "Birdy" filminin "efsanevi kuş adamı" Matthew Modine de, Antalya'da bulunuyor.

İlgili haberler:

Ferzan Özpetek ‘karne’sini gösteriyor
Altın Portakal'da boş gün yok!
Altın Portakal bugün 45 yaşında
Türkiye'nin Oscar'larına geri sayım başladı
Altın Portakal’da festival nişanı Filiz Akın’ın
Altın Portakal karıştı
'Kayıp Otobüs' Altın Portakal'da yarışacak
Paul Verhoeven Altın Portakal'da juri üyesi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24