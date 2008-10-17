Portakal'a yıldız yağıyor

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45. Altın Portakal Film Festivaline bu yıl, Türk sinemaseverlerin yakından tanıdığı Hollywood'un ünlü yıldızları büyük ilgi gösterdi.45. Altın Portakal Film Festivali ve festival kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Avrasya Film Festivali, sürüyor. Festival, Türk sinemaseverlerin yakından tanıdığı Hoolywood'un ünlü yıldızlarını ağırlıyor.Festivale katılmak üzere bugün "Piyanist" filminin Oscarlı aktörü Adrien Brody, "Güreşçi" filmi ile bu yıl Ocrar'ın en güçlü adayı olarak gösterilen Mickey Rouke, aynı filmde başrolü paylaşan Marisa Tomei ve "Olağan Şüpheliler" filminin unutulmaz aktörü Kevin Spacey, Antalya'ya geldi.Festival bu yıl, "Temel İçgüdü" ve "Robocop" gibi filmlerin ünlü yönetmeni Paul Verhoeven, kırk yılı aşkın sinema kariyerinde müzikalden bilim kurguya, maceradan komediye hemen her tür filmde rol alan Michael York, Cehennem Silahı serisinde sinemaseverlerin kalbine taht kuran ve muhalif çıkışlarıyla da takdir toplayan Danny Glover'i de ağırlıyor.Festival nedeniyle, "Ziyaretçiler" dizisi ile tanınan ve Paul Verhoeven'ın yönettiği Gerçeğe Çağrı, İskoçyalı 2'de rol alan Hollywood'un "kötü adamlarından" Michael Ironside ile "Birdy" filminin "efsanevi kuş adamı" Matthew Modine de, Antalya'da bulunuyor.