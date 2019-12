'Portakal suyundan sorumlu genel müdürüm olmayacak'

Karayalçın, Gökçek'i kızdıracak sözler söyledi: "Hiçbir zaman portakal suyundan sorumlu genel müdürüm ve asfalt koordinatörüm olmayacak"



CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Karayalçın, "Hiçbir zaman portakal suyundan sorumlu genel müdürü ve asfalt koordinatörü" olmayacağını belirterek, "Benim, eşimin ve belediyenin tüm yöneticilerinin mali durumlarına ilişkin bilgi her gün belediyenin internet sitesinde yayımlanacak" dedi.



Karayalçın, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu'nun, Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Toplantı Salonu'nda düzenlediği programda yaptığı konuşmada, Ankara'nın doğu girişine özel önem atfettiklerini söyledi. Altındağ, Mamak ve Elmadağ ilçelerini kapsayan bölgeyi iktisadi alanda "stratejik aks" ilan ettiklerini anlatan Karayalçın, bu aksın kalkınmasının kent için çok önemli olduğunu ifade etti. Bu proje gerçekleştiğinde getirilerinden Kırıkkale'nin de faydalanacağını vurgulayan Karayalçın, kentin bugüne kadar batıya doğru gelişmeye zorlandığını, Temelli'ye doğru adeta bir "sanayi havzası" oluşturulduğunu anlattı.



Karayalçın, Ankara'nın tek taraflı gelişmesinin kentsel dengeler açısından zararlı olduğunu savundu. Siteler bölgesinin, Dikimevi'nden başlayacak metro hattı ile kent merkezine bağlanacağını belirten Karayalçın, diğer sosyal projeleri hakkında bilgi verdi. Sosyal projelerle kentte yoksulluğun istismar edilmesinin önüne geçileceğini ifade eden Karayalçın, 25 bin Ankaralıya istihdam olanağı yaratacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.



Karayalçın, katıldığı her programda kendisini tanıtma ihtiyacı hissettiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Bundan önce kazandığım belediye başkanlığı seçiminde düzeyli bir rakiple yarışıyordum. Onun için kendimi tanıtma ihtiyacı hiç hissetmedim. Şimdi aklı sıra beni bilgisizlikle suçlayan bazı siyasiler ortaya çıktığı için kendimi tanıtma ihtiyacı hissediyorum artık. 15 yılda yaptığı yatırımlar, bizim Kızılay ortak metro istasyonunu kadar para etmeyen birisine, rahmetli İsmet Paşa'nın deyimiyle, 'hadi canım sende' demem gerekiyor galiba. Yaşamım boyunca bulunduğum tüm görevlerde milyarlarca dolarlık yatırımların altına imzamı attım, ama bugün sadece emekli maaşımla geçiniyorum ve bir tane de evim var. Benim hiçbir zaman portakal suyundan sorumlu genel müdürüm ve asfalt koordinatörüm olmayacak. Benim, eşimin ve belediyenin tüm yöneticilerinin mali durumlarına ilişkin bilgi her gün belediyenin internet

sitesinde yayımlanacak."



'Söylentilerden bıktık'



Kırıkkaleliler Derneği Federasyonu Başkanı Cemal Sertkaya, Karayalçın'ın 30 Mart sabahı Ankara'da "güzel hizmetlere imza atmaya başlayacağını" söyledi. "Herkes gibi biz de bir takım söylentilerden bıktık" diyen Sertkaya, Ankara'da bir önce "temiz yönetim" istediklerini ifade etti.



Programa, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, CHP'li milletvekilleri ile bazı ilçelerin CHP'li belediye başkan adayları da katıldı.