"Portakal suyu içmeyin"

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, portakalın kalp, göz, akciğer gibi organlara faydalı bir meyve olduğunu ve sıkmadan tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan Kandıralı, “Bir portakalda 4 gram diyet lifi bulunuyor. Suyu sıkıldığında lif oranı 0.5 grama düşüyor. Diyet lifi sindirim sistemini düzenler, divertiküler hastalık belirtilerini iyileştirir, kolesterolü düşürür ve yemek sonrası kan şekerinin ani artışını önler” dedi.

Özellikle İstanbul’da her köşe başında taze meyve suyu büfeleri dikkat çekiyor. Suyu içilen meyvelerin başında bulunan portakalla ilgili bilgi veren Kandıralı, şöyle konuştu: “1 büyük boy portakal sadece 86 kalori olup, esansiyel vitamin ve mineraller ile doludur. Bir büyük boy portakal 4 gram diyet lifi içerir. En az günlük önerilen diyet lif ihtiyacının yüzde 10’unu karşılar. Bir su bardağı portakal suyu ise 0.5 gram lif içerir. Günlük lif ihtiyacının anca yüzde 1’ini karşılar. Diyet lifi sindirim sistemini düzenler, divertiküler hastalık belirtilerini iyileştirir, kolesterolü düşürür ve yemek sonrası kan şekerinin ani artışını önler.”

İyi bir C vitamini kaynağı olarak bilinen portakalın aynı zamanda göz sağlığı için gerekli olan antioksidanları da içerdiğini söyleyen Kandıralı, “Bir büyük boy portakal 98 miligram C vitamini içerir. En az bir tam günlük ihtiyacı kapatır. C vitamini kanser ve kardiyovasküler hastalıklara yol açan hücre hasarını engeller, bağışıklık sistemi ve akciğerler başta olmak üzere diğer sistemleri korur. C vitamini kollajen üretiminde etkin rol oynar, yaraların iyileşmesini sağlar, cilt ve bağ dokusunu destekler. Lutein ve zeaksantin antioksidanları ile mavi ışığın göze verdiği hasardan korur. Bu antioksidanların alımının artması katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının oluşumunu engeller.” diye konuştu.

Portakalın kan damar fonksiyonlarını iyileştirdiğini kaydeden Kandıralı, şöyle devam etti: “İnflamasyonu azaltır ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Portakal suyunda da flavononlar vardır ancak portakalın beyaz kısımlarında bu kimyasallar daha konsantre olarak bulunduklarından bütün olarak tüketilmesi daha yararlı olur. Portakal sağlıklı kalp fonksiyonlarının devamlılığı için vücuda gerekli olan çeşitli vitamin ve mineraller içerir. Bir büyük boy portakal 55 mcg folat, günlük ihtiyacının Yüzde 14’ünü ve 1 miligram B6 vitamini, günlük ihtiyacın yüzde 8’ini içerir. Bu iki vitaminde kanda homosistein seviyesini azaltarak kardiyovasküler hastalık riskini engeller. Portakal aynı zamanda normal kalp atışı devamlılığı için kalsiyum, magnezyum ve potasyum içerir.”