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Kültür-Sanat

Portakal bahçesinde Roma dönemi kilisesi bulundu

Kaya mezarları ve iskelet kalıntıları da bulundu

21 Kasım 2015 17:51

Hatay Müze Müdürlüğü arkeologları tarafında Arsuz İlçesi'nin Arpaçiftlik mahallesinde portakal ağaçlarının arasında yapılan kazılar devam ediyor. 3 ay önce başlanan kazı çalışmalarında Geç Roma dönemine ait Kutsal Havariler Kilisesi gün yüzüne çıkarıldı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, CHP'li Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha ile belediye meclis üyeleri kazı alanında inceleme yaparak kazı ekibinden bilgi aldı. Titiz bir şekilde sürdürülen çalışmalarda ortaya çıkartılan kilisenin adının Kutsal Havariler Kilisesi olduğunu belirten Başkan Nazım Culha kazı ve bulunan eserler hakkında şu bilgileri verdi:

"Birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen bölgede yapılan kazı çalışmalarında bulunan Latince yazılarda kilisenin adının Kutsal Havariler Kilisesi olduğu açıkça yazıyor. İstanbul Üniversitesi'nden yazıtların çevirisi alındı, ancak diğer üniversitelerden gelecek olan yorumlarla kilise hakkında daha detaylı bilgiye ulaşılacak. Elde edilen bilgiler ışığında, gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde 'Adam' yazan insan figürü mozaiği hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, hayvan figürlerinin Roma döneminin yansıması olduğu ve cennet tasviri olarak adlandırıldığını öğrendik. Bu mozaiklerin Roma'nın ikiye bölündükten sonra, yani Roma döneminin etkilerinin azaldığı döneme ait olduğu, Hıristiyanlık dininin etkisi içerisine girildiğini, devlet yönetiminin kontrolünün tamamen dine bağlı olduğu ve o dönemde burada Pagan inanışının etkilerinin var olduğu tahmin ediliyor. Çünkü bu dönemden sonraki kilise çalışmalarında bu tür kutsal figürlerin kiliselerde zeminden kaldırılıp duvara ve tavana yerleştiği öngörülüyor. Kilisenin iki büyük kanatlı ana giriş kapısının yeri, su sistemini gösteren kanalları ve vaftiz havuzu olduğu tahmin edilen bir çukur keşfedilse de henüz kilisenin ölçeği ve büyüklüğü tam olarak belli değil."

Koruma altına alınan bölgede kilisenin yanı sıra kaya mezarları ve iskelet kalıntılarının da bulunduğuna dikkat çeken Başkan Culha, "Elde edilen bulgulara göre, kilisenin yıkıldıktan sonra mezarlık olarak değerlendirildiği üzerinde duruluyor.  Bu muhteşem eserlerin korunması ve nesilden nesile aktarılması konusunda herkesin büyük bir hassasiyet göstermesi ve bu tarihi eserleri sahiplenmesi gerekiyor" dedi.

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Portakal bahçesinde Roma dönemi kilise bulundu

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