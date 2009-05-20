Porsuk Çayı yine kurudu!

Porsuk Çayı'nın Polatlı güzergahı yine kurumaya yüz tutunca ilçedeki beş köyde bulunan yaklaşık 70 bin dönümlük tarım arazisinde tehlike çanları çalmaya başladı.



Sazılar Köyü Muhtarı Recai Kula, Kütahya Barajı'ndan 10 gün süreyle günde 8 bin metreküp suyun serbest bırakılması halinde Polatlı'daki çiftçilerin kurtulacağını söyledi.



2007 ve 2008 yıllarında iki yıl üst üste kuraklığın etkisinde kalan Polatlı'daki çiftçiler, şimdi de Porsuk Çayı'nın ilçeden geçen bölümünün kuruması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Barajların doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu belirten köylüler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni suyu serbest bırakmamakla suçluyor.



Sazılar Köyü Muhtarı Recai Kula, Kıranharmanı, Ömerler, Gençali, İlören ve Sazılar olmak üzere toplam 5 köydeki 70 bin dönümlük tarım ürününün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Porsuk Çayı'nın Polatlı bölümünde suların çekildiği, çay yatağının kuruduğunu ifade eden muhtar Kula, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun Kütahya Barajı'ndaki suyun serbest bırakılması için girişimde bulunmasını istiyor ve ``Beş köyün çiftçileri olarak günde 8 bin metreküp suyun 10 gün süreyle serbest bırakılmasını talep ediyoruz'' diyor.



Köyler arasında gerginlik artıyor



Sazılar Köyü Muhtarı Recai Kula, Porsuk Çayı güzergahında yer alan köyler arasındaki ilişkilerin su nedeniyle giderek gerginleştiğini söylüyor. Bir üstteki köyün çay yatağındaki suyu kullandığında alttaki köye su gelmediğini belirten Kula, ``Bir husumet çıkmasından endişe ediyoruz'' şeklinde kaygılarını belirtiyor.



Çiftçilerle ilgilenen tek vekil



Bu arada AKP Ankara Milletvekili Mehmet Zekai Özcan, Polatlı'daki çiftçilerin tarımsal sulama sorunlarını çözmek için harekete geçti. Özcan, Porsuk Çayı'na su verilmesini sağlamak için girişimlerde bulunurken, aynı zamanda Eskişehir'in Beylikova İlçesi'ne kapalı sistem göletin yapılması için çalışmalara başladı.





