Porsuk Barajı'nda balık ve kerevit ölümleri (2)

KOOPERATİF BAŞKANI: KİRLİLİK OLDUĞU ORTADA

Kütahya\'nın merkeze bağlı Sofça köyü yakınlarındaki Porsuk Barajı içerisinde toplu balık ve kerevit ölümleri köylüleri tedirgin etti. Olayı, \'facia\' olarak değerlendiren Sofça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Gültekin Çaksaz, \"Bu olay hafta sonu meydana geldi. Şuan gördüğünüz gibi doğa katliamı gibi bir durumla başbaşayız. Bu kerevitleri biz yurt dışına ihraç ediyorduk. Yıllık 800 bin TL gibi rakamlarla köylü gelir elde ediyordu. Bundan sonra nasıl olur? Bu kirliliğin önüne geçilmez ise artık sonuçları hepimiz için kötü olacak. Nedeni konusunda hiçbir fikrimiz yok ama bir kirlilik olduğu ortada. Normalde ufak tefek kirliliklerde bu balıklar ölüyordu ama kerevitler ölmezdi. Normalde kerevit batağa saplanıp kendini koruyabilen bir hayvan ama bu da ölmüş ve karaya atıyor şuan. Suda hissedilebilir derecede ağır bir koku var.\" dedi.

Sofça köyü sakinlerinden Serpil Büyükköse de 15 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, \"Bizim geçim kaynağımız, balığımız da öldü. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geçimim balıkçılıkla benim ve balıkçılar mağdur durumda şuan. Daha önce böyle bir şey olmadı. 15 senedir balıkçılık yapıyorum böyle bir şey başımıza gelmedi. Bizce zehir atılmış olabilir\" dedi.

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