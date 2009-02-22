‘Porselen Inley’ ile daha estetik bir ağzınız olsun

“Inley” klasik dolguya alternatif olarak kullanılan, rutin ağız bakımı dışında farklı bir bakım gerektirmeyen, daha estetik ve daha sağlıklı bir tedavi yöntemi.



“Inley”in klasik dolguya alternatif olarak kullanılan, rutin ağız bakımı dışında farklı bir bakım gerektirmeyen, daha estetik ve daha sağlıklı bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Diş Hekimi Dr. Özkan Çankaya Milliyet gazetesinde yayımlanan haberde, diş çürükleri, tedavisi ve inley yöntemi hakkında merak edilenleri yanıtlıyor.



Dişler neden çürür?



Diş Hekimi Dr. Özkan Çankaya, ağzın normal florasında bulunan bakterilerin, diş yüzeylerinde biriken yiyecek artıkları ile beslenerek asit açığa çıkardıklarını, bu asitlerin, dişlerin mineral dokusunu çözerek diş minesinin bozulmasına ve sonuçta da diş çürüğünün başlamasına neden olduğunu açıklıyor. Diş minesinde ortaya çıkan pürüzlenme, zamanla artarak diş yüzeyinde çukurcuklar oluşturur, diş çürüğünün ilk belirtisi, diş yüzeyinde oluşan tebeşir beyazı bir lekedir. Bu aşamada çürüğün durdurulabilir ve geri döndürülebilir olduğunu belirten Dr. Çankaya, beyaz lekenin, minenin hangi bölgesinde mineral kaybı olduğunu gösterdiğini, bir süre sonra mineral kaybının diş yüzeyinde bir delik açılacak şekilde büyüdüğünü açıklıyor. Kayıp devam ederse diş minesinin altındaki dentin tabakasının da bu durumdan etkileneceğini, bu dokunun mineye nazaran daha yumuşak olması sebebiyle çürümenin, yani diş sert dokusunun yıkımının hızlandığını da sözlerine ekliyor.



Diş çürüğü önlenebilir mi?



Diş çürüklerini önlemede, sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce dişlerin fırçalanması ve her gün düzenli olarak diş ipi kullanılmasının en etkili yöntem olduğunu ifade eden Dr. Çankaya’ya göre; “Yiyecek artıkları en çok dişlerin çiğneme yüzeylerindeki girintilerde ve dişlerin birbirine değdiği ara yüzeylerde biriktiği için diş fırçaları küçük başlı seçilmelidir. Dişlerin iç, dış, çiğneyici yüzeyleri ve dilin üstü fırçalanmalı ve ara yüzeylerde diş ipi kullanılmalıdır.”



Dr. Çankaya, altı ayda bir diş hekimi kontrolünün önemini, “Hem diş çürüklerinin önlenmesinde hem de yeni başlamış çürüklerin erken teşhis edilmesinde en iyi yoldur.” ifadesi ile açıklıyor. Dr. Çankaya, diş hekiminin yapacağı genel flor uygulaması gibi tedavilerin, çürüklerin önlenmesinde çok etkin olduğunu, ayrıca diş hekiminin kişiye uygun diş fırçası, diş macunu ve diş ipi tavsiyelerinde de bulunarak, ağız bakımında eksik kalan konuların giderilmesine yardımcı olacağını açıklıyor. Ayrıca, ana öğünlerde şekerli yiyecekler tüketmemek, yemek aralarında bir şey yememeye gayret etmek de diş çürüklerine karşı alınacak basit önlemlerden.



Kimler daha çok çürük riski altındadır?



Dr. Özkan Çankaya’nın açıklamasına göre, çürük riski altında olanlar şöyle sıralanabilir:



• Ağız bakımına yeterli önemi göstermeyenler

• Karbonhidratlı ve şekerli besinleri sıkça tüketenler

• Asitli gıdaları fazla tüketenler

• Genetik olarak diş yapısı çürümeye uygun olanlar

• Tükürüğü asidik yapıda olan kişiler

• Tükürük salgısı az olanlar



Dolgudan daha uzun ömürlü, daha sağlıklı ve çok daha estetik...



Diş çürükleri nasıl tedavi edilir?



Diş çürükleri tespit edildikten sonra zaman kaybetmeden çürüğün temizlenip tedavisinin yapılması gerektiğini belirten Dr. Çankaya, tedavi edilmeyen çürüklerin, diş ağrılarına, dişeti problemlerine ve komşu dişlerde de çürük oluşmasına yol açabildiğinin altını çiziyor. Dr. Çankaya, diş çürüğü tedavisinin iki şekilde yapılabildiğini, bunlardan birinin hepimizin bildiği dolgu tedavisi, diğerinin ise porselen inley tedavisi olduğunu belirtiyor. Dr. Çankaya, sözlerine şöyle devam ediyor. “Dolgular, kompozit esaslı ve diş renginde olabileceği gibi gümüş renginde amalgam dolgular da söz konusudur. Amalgam dolguları hem cıva içermeleri hem de estetik olmamaları sebebiyle pek tercih etmiyoruz. Kompozit dolgular ise estetiktirler fakat dolgunun sertleştirilmesi esnasında küçük de olsa bir büzülme olduğu için ömürleri porselen inley kadar uzun değildir. Ayrıca kompozit dolgular sigara, çay, kahve, kola, gibi boyar maddelerin kullanımına bağlı olarak renk değiştirebilir.”



Dr. Çankaya, “porselen inley”in, dişlerde ortaya çıkan çürük ve madde kayıplarının daha uzun ömürlü, daha estetik ve sağlıklı bir şekilde tedavi edilebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda geliştirildiğini açıklıyor.



Porselen inley nedir, nasıl uygulanır?



Dr. Özkan Çankaya, inley uygulamasını şöyle anlatıyor: “Dişin kırık, çürük veya eski dolgulu kısmı uzaklaştırıldıktan sonra kalan sağlam bölümün ölçüsü alınır ve hastanın diş rengi de tespit edilerek laboratuara gönderilir. Diş, inleye özel bir geçici dolgu maddesi ile kapatılır. Laboratuar ortamında, hassas bir teknoloji ile hazırlanan çene modeli üzerinde dişin eksik olan yapısı çürümeden önceki doğal biçimine tamamlanacak şekilde tam seramik olarak ifade ettiğimiz preslenebilir porselenden “porselen inley” hazırlanır. Hazırlanan porselen inley, ikinci seansta hastanın dişine doku dostu malzemeler ile yapıştırılır.”



Dr. Çankaya’nın açıklamasına göre, porselen inley, adaptasyon, dayanıklılık ve renk uyumu ile diğer dolgu teknikleri arasında öne çıkıyor. Laboratuarda hazırlanıp, cilalandığı için oldukça parlak bir yüzeye sahip olan inley, çok uzun ömürlü, hatta pek çok durumda ömür boyu kullanılabilen bir tedavi şeklidir. Dr. Çankaya, inley’in, kompozit dolgulara nazaran uygulandıkları dişe ve komşu dişlere çok daha uyumlu olduklarını, bu özelliğin inleyin ağız dışında, laboratuar ortamında hazırlanma özelliğinden kaynaklandığını vurguluyor.



Dr. Çankaya ayrıca, inley’in, kişinin diş fırçalama, diş ipi kullanımı gibi normal ağız bakımı uygulamalarının dışında herhangi başka bir uygulama yaparak farklı bir bakım gerektirmediğini de sözlerine ekliyor.



Inley tedavisinin avantajları nelerdir?



Dr. Özkan Çankaya, dolgu tedavisine farklı bir alternatif oluşturan inley tedavisinin avantajlarını şöyle sıralıyor:

- Porselen inley’in ışık geçirgenliği dişler ile aynı olduğu için gözle ayırt edilemeyecek kadar doğaldırlar.

- Dişle aynı sertlikte olmaları, ısırma kuvvetlerinden kaynaklanan kırılmaları önler ve dişin eskisi kadar sağlıklı olmasını sağlar.

- Porselen inley’in hazırlandığı “güçlendirilmiş preslenebilir seramikler”, mevcut ağız içi restorasyon materyalleri arasında diş ve çevre dokulara en uyumlu malzemedir.

- Laboratuarda hazırlanan porselen inley ile üstün estetiğin yanı sıra komşu dişlerle optimum düzeyde kontak sağlanmaktadır.

- Sertliği dişin mine dokusuna çok yakın olduğu için diğer porselenler gibi dişleri aşındırmaz, kompozit dolgular gibi de aşınmaz.

- Ağız ortamındaki ısı değişimlerinden ve tükürükten etkilenmez, deforme olmaz. Sağlıklı diş dokusunun korunduğu bir tedavi yöntemidir.

- Normal dolgular ağız içindeki ısı, çiğneme kuvveti gibi etkenlerle eskir ve bir süre sonra değiştirilmesi gerekebilir. Inley ise laboratuar ortamında porselenden hazırlandığı için ağız içindeki yıpratıcı etkenlerden etkilenmiyor, kesinlikle aşınmıyor, bozulmuyor ve cilasını kaybetmiyor. Bu nedenle uzun yıllar hatta ömür boyu kullanılabiliyor.

