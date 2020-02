Porselen fabrikasında kadınlara ve üniversite öğrencilerine iş olanağı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK\'teki porselen fabrikasında, üniversite öğrencileri ile ev kadınlarına yönelik yarım gün çalışma imkanı getirildi. Fabrika yetkilisi Murat Pamukçu, uygulamayla şu an 25 kişinin yarım gün süreyle çalıştığını, bu sayıyı 150\'e çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Bilecik\'te bulunan porselen fabrikasında, ev kadınlarının aile ekonomilerine, öğrencilerin de eğitim masraflarına katkıda bulunmalarının sağlanması için \'yarım gün çalışma\' uygulaması başlatıldı. Fabrikalarının, Şeyh Edebali Üniversitesi\'nin yakınında bulunduğunu belirten Lojistik Planlama Grup Müdürü Murat Pamukçu, başlattıkları uygulamadan ev kadınları ile üniversite öğrencilerinin yararlandığını söyledi. Pamukçu, \"Fabrika, konum olarak üniversitesinin karşısında bulunuyor. Bundan dolayı gençlerimize bir iş imkanı yaratmak için kısmi zamanlı çalışma uygulamasına başladık. Aynı olanağı ev kadınlarına da tanıdık. Bu sistemimiz her iki taraftan da büyük ilgi gördü. İlk başta 20 kişi ile başladık. Daha sonra ise bu talebin arttığını gördük ve biz de şirket içerisindeki düzeni buna göre dizayn etmeye başladık\" dedi.

\'150 KİŞİYE ÇIKARABİLİRİZ\'

Yarı zamanlı çalışma sisteminin, fabrikalarda uygulanmasının zor olduğunu da dile getiren Pamukçu, şöyle konuştu:

\"Fabrikalarda vardiya sistemi vardır. Bu vardiya sisteminde yarı zamanlı çalışma şeklini oturtmak çok zordur; fakat biz bunu yapabilmek için mücadele ettik, işlerimizi ona göre ayarladık. Böylelikle bu yarı zamanlı çalışacak kişilere sigortalı, hakkını tam alabileceği şekilde bir zemin hazırladık. Bu ilgi de gitgide yükseliyor. Şu anki çalışma periyodumuz şöyle; isteyenler saat 09.00\'da geliyor, saat 13.00\'te gidiyor. Başka bir grubu da 13.00\' te alıp 17.00\'te çıkararak aynı iş alanını her iki kişiye de kullandırmış oluyoruz. Şu an fabrikanın üretim kadrosunda bin kişi istihdam edilmekte. Kısmi zamanlı sistem ile bunu daha da artıracağız. Halen kısmi zamanlı çalışan 25 işçimiz var; ama ilerleyen zamanda bunu 100- 150 kişiye kadar çıkabiliriz. Bunun için gayret ediyoruz. Atıl duran bir işgücünü ekonomimize katmak istiyoruz, hedefimiz bu.\"

\'EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM\'

Kısmi çalışma sisteminin yurt dışında oldukça yaygın olduğunu belirten Murat Pamukçu, \"Hemen hemen çalışanlarının yüzde 60- 70\'i kısmi zamanlı çalışıyor; fakat Türkiye\'de nedense bu çok kısıtlı. Belki de kayıt dışı şekilde çalışılıyor. Türkiye\'de bu sistem iyi planlanıp, iyi bir şekilde yapılırsa Türk ekonomisine de çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Kısmi çalışma şekline fabrika olarak biz öncü olduk; diğer fabrikalar da buna sıcak bakacaktır. İnşallah bu, gitgide yayılacaktır\" diye konuştu.



