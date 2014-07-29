Porsche'un Türk satış müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de biri Almanya plakalı iki lüks araç kaza yaparken bariyere giren aracı kullanan Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Kaan Oğul (34) feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Ataşehir, TEM otoyolu Batı Ataşehir mevkii, Ankara istikametinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ataşehir bağlantı yolundan TEM’e bağlanan Kaan Oğul kontrolündeki otomobil, seyir halindeki LB AZ 206 plakalı araçla belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanı etkisiyle Oğul’un kontrolündeki aracın sağ arka kapısından giren bariyer ön sol kapıdan çıktı.

Araç bir süre sürüklendikten sonra durabilirken Almanya plakalı araç ise bariyerleri geçerek toprak zemine çıktı. Kaan Oğul olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan kişi ise olayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaan Oğul’un cansız bedeni Fatih Sultan Mehmet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsünün ise gözaltında olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

2005 yılından bu yana Doğuş Otomotiv'de görev yapan Kaan Oğul kendisi kaleme aldığı özgeçmişinde çocukken tek hayalinin arabalarla çalışmak olduğunu yazmıştı.

"2005 yılından beri Doğuş Grubu'nda çalışıyorum. Çok küçük yaşlarda başlayan arabalara olan ilgim, ortaokul ve lise zamanı artık tutkuya dönüşmüştü. Üniversiteye başladığımda tek hayalim arabalarla ilgili bir işte çalışmaktı, bu hevesle üniversiteyi bitirir bitirmez otomotiv şirketlerinde iş arayamaya başladım. 2004 yılının Aralık ayında büyük bir heyecanla başvuruda bulunduğum Porsche Servis Danışmanı pozisyonuna kabul edilerek, 2005 yılının Şubat ayında Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı olan Doğuş Oto'da işe başladım."