Porsche'den 100 milyon euroluk müze

Alman lüks spor otomobil üreticisi Porsche 100 milyon euroya mal ettiği müzesini ay sonunda açmay hazırlanıyor.



İşte

100 milyon Euroluk müze



Almanya'nın Stuttgart kentinde yer alan müzede 82 ayrı Porsche modeli sergilenecek. 56 ni metrekare alan üzerine kurulu olan müzede workshop alanları, tarihi belgelerin yer aldığı bölüm ve muhteşem Porsche'lerin yer aldığı sergi alanı bulunuyor. Müzede bu üç alanın dışında restoranlar, kafeler ve bir konser salonu yer alacak.

Yetkililer, 100 milyon euroya mal olan müzenin neredeyse bir Porsche fabrikası fiyatına mal olduğunu ifade ediyor. Porsche fanatikleri, müzede hem efsanevi modelleri inceleme imkanı bulacak, hem de markanın tarihini belgelerle inceleyecek. Müzede Porsche sahiplerini de bazı ayrıcalıklar bekliyor. Müze ayrıca 2010'daki Ferry Porsche kutlamalarına da ev sahipliği yapacak. Porsche meraklıları ay sonundan itibaren 8 euro (yaklaşık 18 TL) karşılığında müzede vakit geçirebilecek