Porsche'den 100 milyon euroluk müze

Alman lüks spor otomobil üreticisi Porsche 100 milyon euroya mal ettiği müzesini ay sonunda açmay hazırlanıyor.
21 Ocak 2009 02:00
Alman lüks spor otomobil üreticisi Porsche 100 milyon euroya mal ettiği müzesini ay sonunda açmay hazırlanıyor.
İşte 100 milyon Euroluk müze - FOTOGALERİ Almanya'nın Stuttgart kentinde yer alan müzede 82 ayrı Porsche modeli
sergilenecek. 56 ni metrekare alan üzerine kurulu olan müzede workshop
alanları, tarihi belgelerin yer aldığı bölüm ve muhteşem Porsche'lerin
yer aldığı sergi alanı bulunuyor.
Müzede bu üç alanın dışında restoranlar, kafeler ve bir konser salonu yer alacak.
Yetkililer, 100 milyon euroya mal olan müzenin neredeyse bir Porsche fabrikası fiyatına mal olduğunu ifade ediyor.
Porsche fanatikleri, müzede hem efsanevi modelleri inceleme imkanı
bulacak, hem de markanın tarihini belgelerle inceleyecek. Müzede
Porsche sahiplerini de bazı ayrıcalıklar bekliyor. Müze ayrıca
2010'daki Ferry Porsche kutlamalarına da ev sahipliği yapacak.
Porsche meraklıları ay sonundan itibaren 8 euro (yaklaşık 18 TL) karşılığında müzede vakit geçirebilecek