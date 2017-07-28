Porsche'de emisyon skandalı

Bütün dünyada Alman spor otomobillerinin sembolü haline gelen Porsche zor durumda. Volkswagen'in sorumlusu olduğu 'dizel skandalı' bütün şiddetiyle aynı tröstün bir kuruluşu olan Porsche'yi de vurdu. Almanya Ulaştırma Bakanı Aleksander Dobrindt Porsche'nin üç litrelik altı silindirli dizel motorlu Cayenne modelinde yasak olan akım kapatma düzeneği kullanıldığını açıkladı. Dobrindt söz konusu modelin bobin üzerindeki test sırasında kullandığı emisyon düşürücü uygulamanın normal seyir sırasında kapatıldığını ve emisyon değerlerinin misliyle arttığını söyledi. Ulaştırma Bakanı dizel motorlu Cayenne'nin satışını yasakladı.

Porsche şirketi testler sırasında ortaya çıkan emisyon değerlerindeki düzensizliğin Federal Motorlu Taşıt Dairesi'ne bildirdiklerini duyurdu. Söz konusu motor 'dizel skandalına' adı karışan Audi tarafından imal ediliyor. Emisyon değerlerinin yasal sınırları aşmayacak şekilde düşürülmesi için çalışmalar yapıldığına da açıklamada yer verildi. Porsche bütün dizel motorlarını dışarıdan alıyor. Porsche daha önce dizel teknolojisini terk etmeyi planladıklarını duyurmuştu. Almanya Ulaştırma Bakanı Dobrindt aynı motorun kullanıldığı Volkswagen'in arazi aracı Touareg'in de incelemeye alındığını açıkladı.

Faturayı Porsche ödeyecek

Satışı yasaklanan Porsche Cayennelerden Almanya'da 7 bin 500, bütün Avrupa'da ise 22 bin adet satılmıştı. Dobrindt trafikteki Cayenne'lerin emisyon ayarlarının düzeltilmesinden kaynaklanacak masrafları Porsche'nin üstleneceğini ve motor kontrol ünitesindeki hileli programın neden Porsche tarafından değiştirilmediğini bilmediklerini söyledi. Söz konusu Porsche modelinin modern emisyon düşürücü donanıma sahip olması bakımından neden hileli bilgisayar programı kullandığına açıklık getirilmesini isteyen Aleksander Dobrindt şirketin emisyon değerlerini yasalarda öngörülen miktarı aşmayacak duruma getirmekle yükümlü olduğunu sözlerine ekledi.

Ulaştırma Bakanlığı Audi şirketini de 24 bin üst sınıf otomobilde yasa dışı yazılım kullanmakla suçlamış ve bu araçların nitrik oksit emisyonunun test değerlerini bir kat aştığını saptamıştı. Bakanlığı kendileriyle görüşmeden açıklama yaptığı için eleştiren Audi yönetim kurulu başkanı Rupert Stadler bu sözleri yüzünden denetleme kurulu tarafından tekdir edilmiş ve dizel skandalının üstünü örtmeye çalışmakla suçlanmıştı.

İki yıl önce ABD'de ortaya çıkarılan emisyon skandalının Volkswagen tröstüne 22 milyar 600 milyon euroya mal olacağı tahmin ediliyor. Hileli motor kontrol ünitesi Audi tarafından geliştirilmiş ve Volkswagen ailesinin bütün markalarında kullanılmıştı.

Almanya'nın beş büyük otomotiv şirketinin on yıllardır kartel kurarak işbirliği yaptığının öğrenilmesi üzerine Almanların yüzde 40'ı bu sanayi branşına duyduğu güveni kaybettiğini açıkladı. Alman Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yaptırılan ankette Alman otomobilciliğine güvenini kaybetmediğini beyan edenlerin oranı %56 olarak belirlendi. Haber dergisi 'Spiegel'in Volkswagen, Audi, Porsche, BMW ve Daimler şirketlerinin 1990'lı yıllardan beri çalışma grupları halinde ürünlerinin teknik özelliklerini koordine ettiğini bildirmesi üzerine Alman Kartel Dairesi ve Avrupa Birliği Komisyonu suçlamalarla ilgili inceleme başlattı

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters, afp/AG, BÖ