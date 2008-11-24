Porsche'dan 500 beygirlik sedan; Panamera

Yaklaşık 2 yıldır efsane gibi dilden dile dolaşan sedan Porsche nihayet LA Otomobil Fuarı'nda resmi olarak da günyüzüne çıktı.



Alman spor otomotil üreticisi tarafından basına fotoğrafları dağıtılan Panamera, son yılların trendi haline gelmeye başlayan 4 kapılı süper otomobiller arasına katılmayı bekliyor.



2009 yılının ikinci yarısında satışına başlanacak Panamera, Porsche'nin Lamborghini'nin Estoque modeline cevabı olarak da algılanıyor. Dört kapılı coupe Panamera, 911, Boxter-Cayman ve Cayenne'den sonra firmanın 4'üncü model çizgisini oluşturacak.



Bilindik Porsche çizgilerini taşıyan Panamera, özellikle ön kısımda 2 kapılı ağabeyi 911'le oldukça benzer bir tasarıma sahip.



Panamera genişleyen aks mesafesi, eğimli tavanı ve üzerinde bulunan sunroofu yanında dikkat çekici ön hava girişleriyle de tasarımına özgün çizgiler katıyor.



V motorlarla donatılan Panameralarda 300'den 500 beygire kadar güç aralığında 6 ve 8 silindirli motorlar görev alacak. Çift kavramalı 7 ileri otomatik yada 6 ileri manuel vites kutusu opsiyonlarına sahip otomobilda ayrıca 2 yada 4 tekerlekten çekiş seçeneği de bulunacak.



Aynı anda hem konfor hem de sportifliğe hitap edecek iç tasarım sürücü ve yolcuların yolculuktan maksimum keyif almalarını sağlayacak şekilde tasarlanmış.

