Porsche için 15 Türk sırada

Porsche'den 100 milyon € değerinde müze - FOTOGALERİ

Yüzde 70'i dizelden gelecek

Porsche'nin tüm tarihi müzede

Dünya otomotivinde tüketeci eğilimlerinin yanı sıra, ülke yönetimlerinin aldığı kararların tetiklediği radikal değişimler artık çok kısa süreler içinde gerçekleşiyor. Otomotiv devleri de bu değişimlere, kendi radikal kararlarıyla ayak uydurmak zorunda kalıyorlar. Adları 'yakıt tasarrufu, düşük karbondiyoksit emisyonu, vergisel avantajlar' gibi kelimelerle yan yana anılmayan markalar da 'yavaş yavaş' değil, çok hızlı bir şekilde bu tip konulara kafa patlatmaya başladılar.Premium spor otomobillerin en önemli temsilcilerinden Alman Porsche için dizel motorlu bir araç üretmek de bu radikal kararlardan biri oldu. 2002 yılında lüks SUV modeli Cayenne ile önemli bir adım atarak 4x4 pazarına giren Porsche, marka tarihinin ilk dizeli olan Cayenne Diesel ile bir tabuyu yıktı.Porsche'nin, Avrupa pazarlarında değişen ve dizel motorlu araçlara vergi teşvikleri getiren yasal düzenlemeler sonrasında üretme kararı aldığı Cayenne Diesel, tüm Avrupa ile birlikte Türkiye'de de 94 bin 114 Euro'dan başlayan fiyatıyla satışa çıkıt.Uluslararası tanıtımı Almanya'nın Stuttgart kentinde yapılan Cayenne Diesel, Hem dünyada hem Türkiye'de otomotivde büyük düşüşün yaşandığı kriz döneminde Porche'nin en önemli silahı olacak. Marka bu yıl Türkiye pazarında satışlarının yüzde 70'ini Cayenne Diesel modelinden bekliyorDoğuş Otomotiv-Porsche Genel Müdürü Anıl Gürsoy, bu yıl toplam 220 adet otomobil satmayı hedeflediklerini belirterek, "Bunun 150 adedi dizel Cayenne olacak. Dizel için şimdiden 15 adet sipariş var " dedi.Gürsoy, 2007 yılında 217, 2008'de 160 adet Porsche sattıklarını hatırlattı. Avrupa'da satılan lüks SUV araçların yüzde 77'sinin dizel olduğuna dikkat çeken Gürsoy, bu oranın Türkiye'de ise yüzde 97 olduğunu kaydetti.PORSCHE AG'nin, Stuttgart -Zuffenhausen'de 'olağanüstü' tasarıma sahip olan Porsche Müzesi, Porsche fabrikasının hemen yanıbaşında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Porsche tutkunları arasında 'Porsche Katedrali' olarak anılan müze, markanın 'kronolojisini' sunuyor.Viyanalı Delugan Meissl mimarlar grubu tarafından füturistik bir şekilde tasarlanan 5 bin 600 metrekarelik sergi alanında Lohner-Porsche’nin efsanevi göbekli motorundan, 1900’lerde yapılan dünyanın ilk hibrid otomobiline ve 911’in son nesline kadar 80’den fazla otomobil teşhir ediliyor. Hatta bugün hayal bile etmek zor ama müze, markanın bir zamanlar traktör bile ürettiğine tanıklık ediyor. Porsche bu müze için tam 100 milyon Euro harcadı. İçindeki paha biçilemeyen otomobiller, buna dâhil değil… Giriş bileti 8 Euro olan müze, açılışında ziyaretçi akınına uğrarken, dört günde 9 bin kişi müzeyi ziyaret etmiş. Müzeyi bir yıl boyunca 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor