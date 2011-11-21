Porsche Cayenne'li milletvetkili



T24- Filiz, otomobili milletvekili olmadan 2 yıl önce aldığını belirterek, “İşin manevi lezzeti var, memleketimi temsil ediyorum” dedi.











Hürriyet'in haberine göre, sanayici bir aileden geldiğini belirten Hüseyin Filiz, şunları söyledi: “Traktör römorkları ve çelik kapı üretiyoruz, akaryakıt istasyonumuz var, madencilik ile tarım ve hayvancılık alanında yatırımlarımız bulunuyor. Şirketime kayıtlı 25 araç var. Bunların arasında Mercedes, BMW de var, 2’nci el ticari araçlar da. Bir tanesi de Porsche. Ben bu aracı, milletvekili olmadan önce de kullanıyordum. Sonradan almadım ki, şimdi milletvekili olunca arabamı mı değiştireyim? Porsche benim için hiç önemli değil. Binsek de olur binmesek de. Dikkat çektiğini farkettim, bakışlar dönüyor. O kadar dikkat çekiyorsa, o zaman ben de Meclis’e bir daha bununla gelmem, başka bir araçla gelirim.

(Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, ‘Porsche kullanacağına Fiat’a bin’ sözlerinin hatırlatılması üzerine) Bu sözü, lüks araçlardaki ÖTV artışına itiraz edenler için kullandı. ‘Binmeyin’ demek istemedi. ‘ÖTV’nin artışına isyan ediyorsanız, o zaman binmeyin’, demek istedi. O anda aklına Porsche geldi, onu örnek verdi. Doğru söylüyor. ÖTV artışı, belli bir motor hacmi olan araçlarda arttırıldı, vatandaşın kullandığı normal araçlarda artmadı. Paran var da alıyorsan kimse karışmıyor. Çankırı, Ankara’ya yakın olduğu ve Ankara’da 500 bine yakın Çankırı’lı yaşadığı için gelen gidenim çok fazla. Her ay milletvekili maaşının 2 katını cebinden harcıyorum.”



