Porsche artık İstanbul'da

Doğuş Otomotiv, ilk Porsche showroom’unu Esenyurt’ta açtı. Aclan Acar, şirketin 15. kuruluş yılında, geleceğe dönük bir yatırım yaptıklarını söyledi



Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, ekonomik krizin etkisini tüm dünyada hissettirdiğini belirterek, ekonomik ortamın çalkantılı olduğu bir dönemde Esenyurt Porsche Showroom’u açarak geleceğe dönük bir yatırıma imza attıklarını söyledi.



Doğuş Oto Esenyurt Porsche Showroom’un açılış töreninde konuşan Acar, bu yatırımın Doğuş Otomotiv’in 15’inci kuruluş yılında ve Porsche ile işbirliğinin 13. yılında hayata geçirdiklerine dikkati çekti.



‘ Yatırımlar hız kesmedi’



Uzun vadeli düşündüklerini ve yarını inşa etmek için çalıştıklarını belirten Acar, otomotiv sektörü için bu gibi yatırımların sürekliliğinin toplumsal moral yegâne katkı olduğunu dile getirdi.

Acar şunları söyledi: “Süren yatırımlarımızla Doğuş Otomotiv olarak geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecekte de bugün içinden geçtiğimiz çalkantılı dönemler yine olacaktır. 15 yıllık geleneğimizin, Doğuş Grubu’nun gücünün ve sağlam temellerimizin bize verdiği güvenle, Porsche ile kurduğumuz güçlü iş ortaklığının sağladığı güçle, tedbirlerimizi alarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”



İlk dizel Porsche de tanıtıldı



Acar, açılışla beraber tanıtımını yaptıkları Porsche Cayenne Dizel’in, özellikle yakıt tüketimindeki tasarrufu nedeniyle ilgi göreceğini söyledi. Porsche Orta ve Doğu Avrupa Bölge Satış Müdürü Christian Steckel de Türkiye’de ithalatçı Doğuş Otomotiv ile 1996 yılında faaliyete başladıklarını, pazara İstanbul’daki küçük bir showroom ile girdiklerini söyledi.



Bölgede satış ve servis ağını kurduktan sonra artık Türkiye’de Porsche’un bir başka önemli adım atmasının zamanının geldiğini belirten Steckel, “Bugün İstanbul’daki ilk Porsche tesisinin açılışını kutluyoruz” dedi.



Cayenne Dizel, Porsche’un sunduğu ilk dizel motorlu araç. V6 sıkıştırmalı ateşlemeli motor, 249 beygir güç üretiyor. Yeni Cayenne 100 litrelik yakıt deposuyla bin kilometre mesafe kat edilebiliyor.



‘Bölgesinin 5’inci büyük showroom’u’



Doğuş Oto Genel Müdürü Zafer Başar, Esenyurt’a Porsche markasını getiren showroom’un, bu yıl 40 adet satış ve 4 milyon 739 bin TL ciro hedeflediğini belirtti. Başar, showroom’un Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük 5’inci Porsche showroom’u olduğunu söyledi.



Doğuş Otomotiv Porsche Genel Müdürü Anıl Gürsoy da, Cayenne’in pazara sunulduğu 2002 yılından bu yana önemli bir satış grafiği yakaladığını anlattı. Gürsoy, “Cayenne Türkiye’de 2008 yılında 619 adet satış rakamına ulaştı. Dizel motorlu yeni aracımızla bu başarıyı daha da ileri götüreceğiz. 2009 yılında ise 150 adetlik Cayenne dizel satışı hedefliyoruz” diye konuştu.



