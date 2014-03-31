Poroşenko yarışı önde götürüyor



Dünya boks şampiyonu havlu attı. Vitali Kliçko, Ukrayna devlet başkanlığını kazanma şansı olmadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildi. İleride Kiev belediye başkanlığına adaylığını koymaya hazırlandığını açıkladı.

Heinrich Böll Vakfı'ndan Kiril Savin, Kliçko'nun milyarder Petro Poroşenko lehine çekilmesinin akıllıca bir karar olduğunu belirtiyor: "Bence siyasi kariyerine bir mola vermek istedi. Muhtemelen bir dahaki sefere devlet başkanlığı ya da başbakanlığa adaylığını koyacaktır."

Namı 'Çikolata Baronu'

Poroşenko'nun küçük partisi Dayanışma geçmişte düşük oylarla yetinmek zorundaydı. Ancak son kamuoyu yoklamalarında Poroşenko'nun parlak sonuçlar aldığı görülüyor. Şimdi buna Kliçko'nun Yumruk partisinden gelen oylar da eklenecek.

Petro Poroşenko'nun yaklaşık 1 milyar 300 milyon euroluk bir serveti bulunuyor. Kakao çekirdeği satarak ticarete başlayan milyarder iş adamı şekerleme fabrikalarını satın ala ala branşın devleri arasına girdi. "Çikolata Baronu" olarak bilinen Poroşenko'nun otomobil ve otobüs fabrikalarının yanı sıra bir tersanesi ve bir de özel televizyon kanalı bulunuyor.

Yolsuzluk dosyası yok

Poroşenko temiz bir işadamı olarak biliniyor. Çesno (Dürüst) adlı sivil toplum kurluşundan Svetlana Salişçuk şimdiye kadar bir yolsuzluk yaptığına dair elde veri olmadığını belirtiyor. Poroşenko'nun siyasetçi olarak da şeffaf olduğunu belirtiyor.

Salişçuk "Geçen yıl ekibinde yer alanların isimlerini kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşlarla görüşme saatlerini açıkladı. Bir tek 2012 yılında elde ettiği gelirleri kamuoyuna açıklamadı. Bizim açımızdan profilindeki tek eksi de bu" diyor.

Geçmişte sık sık parti değiştirdi

1990'ların sonundan beri siyasi kariyerinde sık sık parti değiştirmiş olması Poroşenko'nun popülerliğine olumsuz etkide bulunmamış görünüyor. Milyarder işadamı o dönemin devlet başkanı Leonik Kuçma'nın yanında yer almıştı. Ardından Viktor Yanukoviç ile Bölgeler Partisi'nin temellerini attı. Ülkede Turuncu Devrimi destekleyen tek oligark oldu ve sonrasında dışişleri bakanlığı yaptı. Yanukoviç'in başa geçmesinden sonra kısa süre ekonomi bakanlığı yaptı. Bağımsızlık Meydanı'ndaki gösterilerde de muhalefetin tarafında yer aldı.

Siyaset bilimci Kiril Savin tüm bu cambazlıkların bir hayatta kalma stratejisi olduğunu belirtiyor: "Büyük bir işadamının muhalefetin yanında olmaması gerekir, zira işleri bundan olumsuz etkilenir. Poroşenko'nun siyasi tercihlerinin ileride değişeceği ihtimalini de dışarıda bırakmıyorum."

Ülkenin doğusundan da oy alıyor

Rusya'ya karşı muhalefet sözkonusu olduğunda milyarder iş adamı aşırı sağcı söylemden de uzak duruyor. Poroşenko'nun sağ milliyetçi bir çizgi izlemektense ülkeyi bir arada tutmanın yollarını arayacağı sanılıyor.

Kamuoyu yoklamaları Timoşenko'dan farklı olarak "Çikolata Baronunun" ülkenin doğusunda da popüler olduğunu gösteriyor. Ukrayna'nın doğusundaki seçmen ona "içimizden çıkarak başarılı olmuş biri" gözüyle bakıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ölüm tehditleri savurduğu bir ses kaydının ortaya çıkmasından beri Timoşenko'nun oylarında düşüş gözleniyor. Bu düşüşe rağmen Poroşenko ile Timoşenko arasında devlet başkanlığı mücadelesinin başa baş geçmesi bekleniyor.