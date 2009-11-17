T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Pornografi' başlıyor

DOT, yeni sezona Simon Stephens'in yazdığı ve Murat Daltaban'ın yönettiği 'Pornografi' ile devam ediyor.

17 Kasım 2009 02:00

Sahnelerin en özgün ve cesur oyunlarına imza atan DOT, yeni sezona Simon Stephens'in yazdığı ve Murat Daltaban'ın yönettiği 'Pornografi' ile devam ediyor.

Temmuz 2005… Bütün dünya Britanya'da yaşanan büyük olaylardan bahsediyor.

Okullarda, ofislerde, sokaklarda, parklarda, evlerde yoğun bir heyecan yaşanıyor… Havada tuhaf bir gerginlik var… Oysa kısa bir süre içinde Londra’nın merkezinde her şey değişecek...

Simon Stephens, bu çarpıcı değişimi ve deneyimi bize sıradan insanların hayatları üzerinden gösteriyor.'Pornografi', 2012 Olimpiyatları’nın açıklanmasıyla yakalanan mutluluk ve umut duygularının, bombalamaların ardından yerini “hızla” karamsarlık ve yıkıma bırakışını anlatıyor...

Oyun, mutluluktan yıkıma götüren tüm bu olayları 6 günlük süre içerisinde ele alıyor ve 7 insanın yaşadığı deneyimleri birleştiriyor.

'Pornografi' 19 Kasım'da Maçka G-Mall'da başlıyor. Dot'un sezonu açtığı diğer oyunu, oynadığı ülkelerde büyük yankı uyandıran 'Alışveriş ve S...ş' de devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24