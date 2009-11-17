'Pornografi' başlıyor

Sahnelerin en özgün ve cesur oyunlarına imza atan DOT, yeni sezona Simon Stephens'in yazdığı ve Murat Daltaban'ın yönettiği 'Pornografi' ile devam ediyor.



Temmuz 2005… Bütün dünya Britanya'da yaşanan büyük olaylardan bahsediyor.



Okullarda, ofislerde, sokaklarda, parklarda, evlerde yoğun bir heyecan yaşanıyor… Havada tuhaf bir gerginlik var… Oysa kısa bir süre içinde Londra’nın merkezinde her şey değişecek...



Simon Stephens, bu çarpıcı değişimi ve deneyimi bize sıradan insanların hayatları üzerinden gösteriyor.'Pornografi', 2012 Olimpiyatları’nın açıklanmasıyla yakalanan mutluluk ve umut duygularının, bombalamaların ardından yerini “hızla” karamsarlık ve yıkıma bırakışını anlatıyor...



Oyun, mutluluktan yıkıma götüren tüm bu olayları 6 günlük süre içerisinde ele alıyor ve 7 insanın yaşadığı deneyimleri birleştiriyor.



'Pornografi' 19 Kasım'da Maçka G-Mall'da başlıyor. Dot'un sezonu açtığı diğer oyunu, oynadığı ülkelerde büyük yankı uyandıran 'Alışveriş ve S...ş' de devam ediyor.

