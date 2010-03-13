Porno yönetmeni milletvekili olacak

T24

Uzun yıllar porno film şirketi ‘Easy on the Eye’da ‘Anna Span’ adıyla Yönetim Müdürü olarak çalışan Arrowsmith, parlamentoda kadınların düşük seviyede temsil edildiğini söylüyor. Liberal Demokrat Parti sözcüsü, ailesinin bölgede sevilmesi nedeniyle Gravesham’dan aday olan Arrowsmith’in güçlü ve doğru isim olduğunu belirtiyor. Porno film çekmeye 1998’de Central St. Martins College’ın Sinema bölümünden mezun olunca başlayan Arrowsmith, ülkesinde 2008-2009 Yetişkin Film ve Televizyon Ödülü’nü aldı. Bugüne kadar yaklaşık 300 porno film çeken Arrowsmith’in, ‘Evde Nasıl Porno Yapılır?’ adlı bir de kitabı bulunuyor.