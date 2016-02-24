Porno yıldızıyla tatil kazanan gençten annesine savunma: Sadece müzeleri gezeceğiż

Rusya'da bir lise öğrencisi katıldığı çekilişten porno yıldızı Ekaterina Makarova ile Moskova'da bir otelde 1 ay geçirme ödülü kazandı. 16 yaşındaki lise öğrencisinin annesi ise ödüle itirazda bulunarak oğlunun ders çalışması gerektiğini ödül yerine de 100 bin ruble vermeleri halinde daha mutlu olacaklarını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Rusya ’da 16 yaşındaki bir lise öğrencisi piyangodan kazandığı ödül bir anda ülkenin gündemine oturdu. Ruslan Schedrin adlı liseli öğrenci, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü dolayısıyla bir internet alışveriş sitesi tarafından düzenlenen piyangoda “100 bininci ziyaretçi” olmayı başararak, Ekaterina Makarova adlı porno yıldızıyla Moskova’da bir otelde tam 1 ay geçirme ödülünü kazandı.

Annesi ve kız kardeşiyle birlikte Moskova’da yaşayan ve ödülünü alacağı günü iple çektiğini söyleyen Ruslan Schedrin, “Ödül kazandığımı duyduğumda ilk başta inanamadım, ancak gerçek olduğunu öğrenince web sitesine teşekkür ettim. Makarova’yı gördüm, güzel vücut ölçüleri var. Onunla tanışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum” dedi.

Annesi itiraz etti

Ancak Ruslan Schedrin’in annesi oğlunun kazandığı piyangoyu beğenmedi. Bu tarz bir piyangoya kesinlikle karşı olduğunu söyleyen anne Schedrin, “Oğlumun bugünlerde sınavları var. Nasıl bir porno yıldızından söz ediyorsunuz? Onun yerine bize 100 bin ruble verseler daha mutlu olurduk” diye konuştu.

Ancak annesinin itirazı Ruslan’ın fikrini değiştirmedi. Ruslan “ödülünü” almayı heyecanla beklediğini söyleyerek, Makarova’yla neler yapacağını şimdiden planladığını kaydetti. Ruslan, “Birlikte sinemalara ve müzelere gideceğiz. Ama önce tanışmak ve birbirimizin nelerden hoşlandığını öğrenmemiz gerek” dedi.

Makarova ise, talihli genç için otelde kalmanın uygun olmaması halinde, evde de kalabileceğini ve kendisiyle okul çıkışından sonra buluşabileceğini söyledi. Bu arada Rusya’da 23 Şubat birçokları tarafından aynı zamanda, “Erkekler Günü” olarak da görülüyor.