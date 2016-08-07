Porno yıldızıydı, şimdi dünyayı eğitiyor

Zuzana Majorova, genç yaşta katıldığı porno sektöründe u dönüşü yaparak, zamanla dünyaca ünlü bir fitness eğitmeni oldu.

Sözcü'nün haberine göre, şu anda 33 yaşında olan Zuzana Majorova, Susana Spears ismiyle 20 yaşında porno sektörüne atıldı. Kısa zamanda adını duyuran Rus asıllı Majorova, yıllar içinde büyük değişim yaşadı.

Film dünyasını bırakarak radikal bir karar alan Zuzana, sosyal medya alemine atıldı.

Yoga ve fitness egzersizleri ile fit bir vücuda sahip olan Rus kadın, spor yaşamında öğrendiklerini internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlamaya başladı.

Kısa zamanda milyonlara ulaşan Zuzana Majorova, büyük bir hayran kitlesine sahip ve egzersiz videoları milyonlara ulaşıyor.

Fit bir vücuda sahip olan Zuzana Majorova'nın, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı fotoğrafları dikkat çekiyor.