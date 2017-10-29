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Dünya

Porno yıldızının el örgü kitabı piyasaya çıkmadan tükendi

İyi bir örgü için ipuçları ve modellerin yer aldığı "Iedereen kan haken" adlı kitap, piyasaya sürülmeden tükendi

29 Ekim 2017 19:45

Yusuf Özkan

Hollanda asıllı ABD'li porno yıldızı Bobbi Eden, yıllardır hobi olarak sürdürdüğü el örgüsü tutkusunu kitaba dönüştürdü. Ünlü yıldız, porno filmlerinde oynadığı dönemlerde kendisini en fazla mutlu hissettiren şeyin örgü örmek olduğunu söyledi.

Yıllarca film setlerinde şiş ve yün yumağını yanından ayırmayan Bobbi Eden, vazgeçilmez hobisini başka insanlarla paylaşmaya karar verdi.

Eden tarafından kaleme alınan, iyi bir örgü için ipuçları ve modellerin yer aldığı "Iedereen kan haken" (Herkes örgü örebilir) adlı kitap, Hollanda'da basıldı.

Geçen salı günü Utrecht kentindeki KeaDoe hobi fuarında tanıtımı yapılan kitabın ilk baskısı, henüz piyasaya sürülmeden ön siparişle tükendi.

Bobbi Eden, Twitter hesabında yayıncısının kendisini arayarak ikinci baskıya geçtiklerini söylediğini duyurdu.

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