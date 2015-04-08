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Porno yıldızından ünlü futbolcuya 16 saatlik seks sözü

Porno yıldızı Alina Henessy, Dinamo Moskova'nın oyuncusu Alexander Kokorin'e ilginç bir teklifte bulundu

08 Nisan 2015 21:11

Ünlü porno yıldızı Alina Henessy, Rusya Premier Lig'de Dinamo Moskova forması giyen Alexander Kokorin'e sezon sonuna kadar geçerli bir teklifte bulundu. 25 yaşındaki Alina verdiği bir röportajda sezon sonuna kadar oynanan maçlarda 5 veya daha fazla gol atması durumunda 16 saatlik seks sözü verdi.

Eurosport’ta yer alan habere göre, Rus futbolcular hakkında puanlama yapması istenen Henessy ilk olarak Sergey Ignashevich'ten başladı. Başarılı defans oyuncusu için "Çok erkeksi ama onu sevmiyorum, benden ona 3 puan" dedi.

Andrey Arshavin için sevimli yorumunda bulunan Alina Henessy sıra Kokorin'e gelince "Rusya Premier Lig sona erene kadar eğer Kokorin 5 veya daha fazla gol atarsa ona teşekkür etmek amacıyla 16 saatlik seks serüvenine çıkacağım" açıklamasında bulundu. 

 

 

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