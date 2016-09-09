Porno yıldızı Rocco Siffredi: Her çekim sonrası günah çıkartıp eşimden özür diliyorum

Devam etmekte olan 73. Venedik Film Festivali'ne ünlü İtalyan porno oyuncusu Rocco Siffredi için çekilen “Rocco” belgeseli ve açıklamaları damga vurdu. Siffredi, basın toplantısında, "Her çekim sonrası eve gittiğimde günah çıkartıp eşim Rosza'dan af diliyorum” demesi büyük yankı uyandırdı.

Hürriyet'in haberine göre, Rocco Siffredi'nin ifadeleri şöyle:

"Annem rahip olmamı istemişti. Ama kader beni şeytanın ta kendisi olan sekse sürükledi. Çok zor bir mesleğim var. Korsan porno sitelerinin de dahil olmasıyla daha da zorlaştı.

"Ama sektör ayakta kalmayı şimdilik başarıyor. Ailemden büyük destek görüyorum. Eşim Rozsa ile çekim sırasında tanıştım.

"'Bu iş bana göre değil' deyince kendisine aşık oldum ve 25 yıl önce evlendik. Şimdi her çekim sonrası günah çıkartıp kendisinden af diliyorum ve affediliyorum. Yoksa ailemle birlikte kırmızı halıda boy gösterme yüzüm olmazdı.”

Porno okulu var

Dünyaca ünlü İtalyan porno yıldızı Rocco Siffredi, “teknik ve teorik dersler” vereceği bir porno üniversitesi kurduğunu duyurmuştu. Eğitim almak isteyen genç yetenekler arayan Siffredi, bu projenin bir ilk olduğunu söylemişti.

Filmlerinde Rocco Siffredi adını kullansa da asıl adı Rocco Tano olan oyuncu, 1500’e yakın porno filmde oynadı. Penis boyu nedeniyle “İtalyan Aygırı” olarak nam salan ve birçok erkekte “Rocco kompleksi” yaşanmasına neden olduğu öne sürülen Rocco, son olarak geçtiğimiz Mart ayında sona eren İtalya’nın Survivor’ına (L’İsola dei Famosi-Ünlüler Adası) katılmıştı.

‘Artık ereksiyon olamıyorum’ diyerek pornoyu bıraktı

Bu programın ardından açıklamalar yapan Rocco, artık eskisi gibi ereksiyon olamadığını ve geçmişe sünger çekip, eşi ve çocuğuyla daha normal bir hayat yaşayacağını açıkladı. Rocco, adada kaldığı yaklaşık iki ay boyunca bunu düşünme fırsatı olduğunu söyledi.

Ancak sektörü tamamen bırakmaktan kaçınan 51 yaşındaki aktör, porno sektöründe nasıl çalışıldığını, cinsel ilişkinin yanı sıra buna fiziki hazırlık, erojen bölgelerin uyarılması teknikleri, kontraseptif (doğum kontrol) yöntemleri ve uzun teori derslerinin verileceği bir üniversite kurdu.