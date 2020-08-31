Porno yıldızı Lauren Wambles, erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalamak suçlamasıyla tutuklandı

Lauren Wambles isimli porno filmi yıldızı, iki kişiyle birlikte 51 yaşındaki erkek arkadaşı Raul Guillen'ın parçalanarak öldürülmesi suçlamasıyla tutuklandı.

Aubrey Gold ismiyle bilinen Wambles, William Parker ve Jeremie Peters adlı iki kişiyle birlikte Guillen'ın öldürülüp cesedinin parçalara ayrılması suçlamasıyla tutuklandı.

Polis, Guillen'in 4 Temmuz'da öldürüldüğünü tespit etti.Guillen'in cesedi kadavra köpekleri tarafından bir yol kenarında bulundu. Polis, Wables'ın Guillen ile para ve uyuşturucu meselesi yüzünden tartıştıktan sonra iki arkadaşının yardımıyla Guilen'i öldürdüğünü söyledi.

Alabama'da yaşayan Wambles, porno filmlerinde oynadıktan sonra 2018'de uyuşturucu barındırmak suçundan yargılanmış, filmlerde rol almayı bırakmıştı.