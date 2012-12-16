Porno yıldızı ilk yardım gönüllüsü oldu

ABD'de 2004-2010 yılları arasında 200'den fazla porno filmi çeken Harmony Rose (29), ilk yardım gönüllüsü oldu.

Gerçek adı Tracy Rolan olan Rose, porno sektöründen ayrılma kararı verdikten sonra Virginia eyaletinin Roanoke kentinde ilk yardım eğitimi vermeye başladı.

Birkaç aydır devam ettiği eğiminde Rose'u bazı yetkililer şikayet etti.

İlk yardım biriminin şefi Laura Alexander, Rose'un stajyerlik döneminde olduğunu, dönemi geçtiği takdirde kalıcı olacağını söyledi.

Rose'un porno sektöründen önce aynı kentte itfaiye teşkilatında çalıştığı belirtildi.