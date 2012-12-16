T24 LogoT24 Logo
Dünya

Porno yıldızı ilk yardım gönüllüsü oldu

ilk yardım eğitimi veren Rose'u, bazı yetkililer şikayet etti

16 Aralık 2012 14:57

ABD'de 2004-2010 yılları arasında 200'den fazla porno filmi çeken Harmony Rose (29), ilk yardım gönüllüsü oldu.

Gerçek adı Tracy Rolan olan Rose, porno sektöründen ayrılma kararı verdikten sonra Virginia eyaletinin Roanoke kentinde ilk yardım eğitimi vermeye başladı.

Birkaç aydır devam ettiği eğiminde Rose'u bazı yetkililer şikayet etti.

İlk yardım biriminin şefi Laura Alexander, Rose'un stajyerlik döneminde olduğunu, dönemi geçtiği takdirde kalıcı olacağını söyledi.

Rose'un porno sektöründen önce aynı kentte itfaiye teşkilatında çalıştığı belirtildi.

ETİKETLER

abdporno filmilkyardım gönüllüsüharmony rosetracy rolanlaura alexandervirginiaroanoke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24