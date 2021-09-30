Porno yıldızı Britney Amber: Kameralar karşısında seks çok daha zor; çok fazla rahatsız pozisyon var

Porno yıldızı Britney Amber, kameralar karşısında seks yapmanın normalden çok daha zor olduğunu söyledi. Amber, "Çok fazla rahatsız pozisyonda performans göstermek zorunda kalıyorsunuz" dedi.

Daily Star’da yer alan habere göre, geçmişte seks işçisi olarak çalışan 34 yaşındaki Britney Amber, 2008’de ilk porno filminde yer almasından sonra bu alanda tanınmaya başladı.

"Kameralar önünde seks çok daha zor" diyen Amber, "Çok fazla rahatsız pozisyonda performans göstermek zorunda kalıyorsunuz" diye devam etti.

Amber, bazen yeterince yetenekli olmayan biriyle çekim yaptığını bunun da zor olduğunu belirterek "Bu, kendi içeriğimi oluşturmamın temel sebeplerinden biri" dedi.

Beraber film çektiği porno yıldızlarıyla ilişkisi olup olmadığı sorulan Amber, "Geçmişte oldu ancak bir daha olacağını sanmıyorum. Bende başka biriyle sahneler çeken biriyle sevgili olmaktan hoşlanmıyorum" dedi.