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Dünya

Porno yıldızı, ABD Başkanı Trump'a dava açtı

Trump'ın avukatı porno film yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı

07 Mart 2018 17:16

Yıllar önce ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiği belirtilen porno film yıldızı Stormy Daniels, bu konuda imzaladığı gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump'a dava açtı.

Daniels 2016'daki başkanlık seçiminden önce yapılan sözleşmenin Trump'ın imzalamaması nedeniyle "geçersiz" olduğunu savunuyor.

Trump'ın avukatı Michael Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Daniels'in şikayet dilekçesinde, Cohen'in gözünü korkurtarak kendisini sessiz kalmaya zorladığı iddia ediliyor.

Stormy Daniels 2011'de InTouch dergisine verdiği söyleşide, 2006 yılında eşi Melania'nın oğulları Barron'u doğurmasından kısa süre sonra cinsel ilişkiye girdiklerini söylemişti.

Wall Street Journal'ın 2016'daki seçimlerden önce Stormy Daniels ile bir gizlilik sözleşmesi yaptığı haberi üzerine ilişki yeniden gündeme gelmişti.

Ne olmuştu?

Cohen. başkanın porno film yıldızıyla herhangi bir romantik ilişkiye girdiğini "şiddetle reddettiğini" söylüyor.

Los Angeles'ta açılan davanın dilekçesinde, Cohen ve Stephanie Clifford'ın (Daniels'ın gerçek adı) sözleşmeyi imzaladığı, ancak Trump'ın imzalamaması nedeniyle yasal açıdan geçersiz olduğu savunuluyor.

Dilekçede ayrıca "Net olmak gerekirse, Trump'ı korumak adına Clifford'ın sessizliğini korumak ve sesini kısmak için yapılan göz korkutma girişimleri hiçbir engel olmadan devam ediyor " denildi.

Cohen, Clifford'a ödeme yaptığını kabul etmesine karşın, ne için olduğunu söylememişti.

Cohen geçen ay Trump ve şirketinin bu ödemede taraf olmadığını savunmuş ve "Clifford'a yapılan ödeme kanunidir ve kampanyaya katkısı nedeniyle ya da herhangi birinin kampanya harcaması olarak yapılmamıştır" demişti.

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